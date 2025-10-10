Centroamérica & Mundo

Día de la Salud Mental: alertan sobre los trastornos en emergencias humanitarias

En total unos 67 millones de personas con trastornos mentales viven en contextos de conflicto, desastre o desplazamiento, y en palabras del oficial técnico de la OMS para salud mental, Fahmy Hanna, "la condición más común en una emergencia no es una herida física, sino el duelo".

    No revelado (Israel), 10/10/2025.- Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la zona norte de la frontera entre Israel y Gaza, visto desde el sur de Israel, el 10 de octubre de 2025, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en el marco de la primera fase del plan de paz de Gaza. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el 9 de octubre que el gobierno israelí había aprobado el plan de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. EFE/EPA/ATEF SAFADI

     ATEF SAFADI / EFE
2025-10-10

POR EFE

Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria, tales como conflictos o catástrofes, vive con un trastorno mental, pero el apoyo a estas condiciones se sigue viendo a menudo como algo "opcional", lamentó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial de la Salud Mental.

En total unos 67 millones de personas con trastornos mentales viven en contextos de conflicto, desastre o desplazamiento, y en palabras del oficial técnico de la OMS para salud mental, Fahmy Hanna, "la condición más común en una emergencia no es una herida física, sino el duelo".

"Un hueso roto puede sanar en semanas, una casa destruida puede reconstruirse en meses, pero los efectos mentales, si se ignoran, pueden durar toda la vida", recalcó en rueda de prensa.

Hanna subrayó que pese a la falta de atención que todavía se advierte en algunos contextos, hay en general una mayor concienciación, y si en 2019 menos de la mitad de las emergencias contaban con mecanismos de coordinación en salud mental y apoyo psicosocial, ahora este porcentaje supera el 70 %.

"Los trabajadores de salud mental suelen ser los primeros en escuchar y los últimos en marcharse. Como otros profesionales en primera línea, necesitan protección, supervisión de apoyo y tiempo para el autocuidado", afirmó.

Redacción web
EFE

