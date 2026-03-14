Economía de Costa Rica creció 4,8 % en enero impulsada por manufactura y servicios

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El análisis sectorial del BCCR muestra que la mayor contribución al crecimiento de la producción provino de las actividades manufactureras, los servicios profesionales, educación y salud, así como del transporte.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La producción de Costa Rica registró en enero pasado un crecimiento interanual de 4,8 %, medido por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Según el reporte, las empresas ubicadas en régimen definitivo —aquellas que operan principalmente para el mercado interno— crecieron 3,3 % interanual y aportaron el 60,8 % del incremento total del IMAE. Este resultado refleja una mejora frente al último trimestre de 2025, cuando su contribución promedio se situó en torno al 55,8 %.

Dentro de este grupo, cerca del 60 % de la expansión se explica por el crecimiento de servicios profesionales, administrativos, enseñanza, salud, transporte y almacenamiento, así como por las actividades financieras, de seguros, comercio e inmobiliarias. Por su parte, las empresas de regímenes especiales —principalmente orientadas a la exportación— registraron un crecimiento de 9,8 % en enero y contribuyeron con el 39,2 % del aumento total de la producción. En este segmento destacó el desempeño de la manufactura vinculada a implementos médicos, aunque este sector mostró una desaceleración respecto al año anterior. Mientras en enero de 2025 crecía a una tasa de 27 %, en el primer mes de 2026 su expansión fue de 13,7 %, apunta el BCCR. Además, los servicios informáticos en Costa Rica dentro de los regímenes especiales mostraron un crecimiento de 11,3 % interanual, con una aceleración de cinco puntos porcentuales frente al mismo periodo del año previo.

MAYOR CONTRIBUCIÓN

El análisis sectorial muestra que la mayor contribución al crecimiento de la producción provino de las actividades manufactureras, los servicios profesionales, educación y salud, así como del transporte. En conjunto, estas actividades —junto con los servicios financieros, de información y el comercio— explicaron el 77,7 % del incremento total de la producción nacional en enero. En el sector manufacturero costarricense, la producción creció 5,9 % interanual, aunque con una desaceleración de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. El desempeño fue heterogéneo entre los distintos regímenes productivos. En las empresas de regímenes especiales, la manufactura creció 8,0 %, impulsada principalmente por la fabricación de implementos médicos, productos de papel —como cajas de cartón y etiquetas— y alimentos procesados. En tanto, en el régimen definitivo la actividad manufacturera creció 0,9 %, impulsada por la producción de baterías, láminas de aluminio, productos farmacéuticos y pinturas, además de alimentos como azúcar, leche, pollo, aceites y carne de cerdo.