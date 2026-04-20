Economía hondureña acelera su crecimiento impulsada por finanzas, transporte y café

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Solo en febrero, la economía de Honduras creció 3,7 % interanual, superando ampliamente el 1,8 % observado en el mismo mes de 2025, apunta el BCH.

Por revistaeyn.com La actividad económica de Honduras mostró señales de fortalecimiento al inicio de 2026. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH), la producción nacional, medida a través de la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), acumuló un crecimiento de 3,3 % a febrero, ligeramente superior al 3,1 % registrado en igual período de 2025, lo que refleja una aceleración de 0.2 puntos porcentuales. El dinamismo estuvo liderado por la intermediación financiera, que creció 12,2 %, seguida del transporte y almacenamiento (9,3 %), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3,7 %), industria manufacturera (2,5 %), telecomunicaciones (2,6 %) y comercio (3,2 %). Estas actividades fueron determinantes para sostener el ritmo positivo de la economía en un entorno internacional desafiante.

Solo en febrero, la economía hondureña creció 3,7 % interanual, superando ampliamente el 1,8 % observado en el mismo mes de 2025, apunta el BCH. Este desempeño estuvo impulsado, en primer lugar, por los servicios financieros, que aumentaron 12 % debido a mayores ingresos por intereses y comisiones, en particular por el uso de tarjetas de crédito y la colocación de préstamos. En segundo lugar, el transporte y almacenamiento se expandió 17,8 %, apoyado por el incremento en el volumen de materias primas importadas. La industria manufacturera también mostró una recuperación, con un crecimiento de 3,1 % en febrero, destacando el procesamiento de alimentos. Sobresale el beneficiado de café, que se disparó 58.6%, así como la producción de carne, tilapia y langosta, esta última con un notable incremento de 121,2 %. El informe del BCH señala que este comportamiento estuvo respaldado por el consumo de los hogares, favorecido por el flujo de remesas familiares y la generación de empleo formal, que creció 2.1 %. Asimismo, las exportaciones de café jugaron un papel clave, con precios internacionales que promediaron US$349.9 por saco de 46 kilogramos, contribuyendo a la entrada de divisas y al ingreso de los productores.