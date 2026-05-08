Baja la confianza económica en Guatemala y aumentan expectativas de inflación

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Los analistas consultados pro el Banguat proyectan que el PIB correspondiente al primer trimestre habría crecido 3,7 %, lo que refleja que la economía mantiene una expansión moderada pese al entorno internacional incierto.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El deterioro en la percepción sobre el desempeño económico de Guatemala quedó reflejado en la más reciente Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados del Banco de Guatemala (Banguat), correspondiente a abril, en la que el Índice de Confianza de la Actividad Económica registró una caída tanto en términos mensuales como interanuales. De acuerdo con el informe, el indicador se ubicó en 51,53 puntos durante abril, lo que representa una disminución de 2,42 % respecto a marzo, cuando alcanzó 52,81 puntos. Asimismo, el índice fue 4,27 % inferior al observado en abril de 2025, cuando se situó en 53,83 puntos.

El Índice de Confianza de la Actividad Económica mide la percepción de los analistas económicos sobre la situación actual del país y el clima para los negocios, además de ofrecer una apreciación sobre la evolución económica en el corto plazo. Aunque el indicador continúa por encima de los 50 puntos —nivel que suele asociarse con expectativas positivas—, la baja evidencia una moderación en el optimismo del sector privado. En paralelo, el Panel de Analistas Privados mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico para Guatemala. Los especialistas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) real crecerá 3,8 % tanto en 2026 como en 2027, un desempeño respaldado principalmente por el fortalecimiento del mercado interno, la estabilidad de precios y las inversiones públicas y privadas. “El Panel estima que el Producto Interno Bruto Real registrará un crecimiento de 3,8 % tanto para 2026 como para 2027. En comparación con la encuesta de marzo, la previsión del Panel no presentó cambios”, destacó el Banguat en el documento.