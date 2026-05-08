Baja la confianza económica en Guatemala y aumentan expectativas de inflación

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El deterioro en la percepción sobre el desempeño económico de Guatemala quedó reflejado en la más reciente Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados del Banco de Guatemala (Banguat), correspondiente a abril, en la que el Índice de Confianza de la Actividad Económica registró una caída tanto en términos mensuales como interanuales.
De acuerdo con el informe, el indicador se ubicó en 51,53 puntos durante abril, lo que representa una disminución de 2,42 % respecto a marzo, cuando alcanzó 52,81 puntos. Asimismo, el índice fue 4,27 % inferior al observado en abril de 2025, cuando se situó en 53,83 puntos.
El Índice de Confianza de la Actividad Económica mide la percepción de los analistas económicos sobre la situación actual del país y el clima para los negocios, además de ofrecer una apreciación sobre la evolución económica en el corto plazo. Aunque el indicador continúa por encima de los 50 puntos —nivel que suele asociarse con expectativas positivas—, la baja evidencia una moderación en el optimismo del sector privado.
En paralelo, el Panel de Analistas Privados mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico para Guatemala. Los especialistas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) real crecerá 3,8 % tanto en 2026 como en 2027, un desempeño respaldado principalmente por el fortalecimiento del mercado interno, la estabilidad de precios y las inversiones públicas y privadas.
“El Panel estima que el Producto Interno Bruto Real registrará un crecimiento de 3,8 % tanto para 2026 como para 2027. En comparación con la encuesta de marzo, la previsión del Panel no presentó cambios”, destacó el Banguat en el documento.
Los analistas también proyectan que el PIB trimestral correspondiente al primer trimestre de 2026 habría crecido 3,7 %, lo que refleja que la economía mantiene una expansión moderada pese al entorno internacional incierto.
En materia de inflación, las expectativas muestran un aumento frente a las estimaciones previas. El Panel prevé que el ritmo inflacionario cierre 2026 en 3,76 %, superior al 3,33 % proyectado en la encuesta de marzo. Para 2027, la expectativa subió de 3,64 % a 3,79 %.
Según los especialistas consultados, los principales factores que podrían influir sobre la inflación en Guatemala son el comportamiento de los precios de los energéticos, la inflación externa, el costo de materias primas no energéticas y el desempeño de la política monetaria.
“En opinión del Panel, los principales factores que podrían explicar el pronóstico de inflación para diciembre de 2026 son: los precios de los energéticos, la inflación externa, el precio de las materias primas no energéticas y el desempeño de la política monetaria”, indicó el banco central.
Las perspectivas reflejan así un escenario de crecimiento estable, aunque acompañado de mayores presiones inflacionarias y de una menor confianza empresarial sobre el rumbo de la actividad económica en Guatemala.