Centroamérica & Mundo

Economía de Panamá creció 4,07 % en enero por sectores transporte y comercio

La actividad comercial registró un desempeño positivo amparado en el comportamiento de la venta de autos nuevos y de combustible así como el aumento en el valor de las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente.

Por Agencia EFE El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,07 % interanual en enero pasado impulsado por sectores como el transporte, el comercio y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La expansión de enero pasado es inferior al 6,69 % reportado en el mismo mes del año anterior, precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, calculada en alrededor del 4 % del producto interno bruto (PIB) en el 2025 de acuerdo con las previsiones oficiales. El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo en enero pasado "su nivel dinámico" propulsado por el desempeño del Canal de Panamá en cuanto a ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, aunque también contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEUs a través del sistema portuario nacional. La actividad comercial registró un desempeño positivo amparado en el comportamiento de la venta de autos nuevos y de combustible así como el aumento en el valor de las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente.