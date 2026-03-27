PIB de Honduras creció 3,8 % en 2025, aunque enfrenta desaceleración al cierre del año

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El Gasto de Consumo Final aportó 3.9 puntos porcentuales al crecimiento total, impulsado en gran medida por el incremento de las remesas familiares, que al cierre del año registraron un notable aumento de 31,3 % en términos de lempiras, apunta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Honduras cerró 2025 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,8 %, consolidando un desempeño positivo en línea con las proyecciones oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), que había establecido un rango meta de entre 3,5 % y 4 % en su Programa Monetario 2025-2026. El resultado anual refleja una economía que logró sostener su dinamismo pese a un entorno internacional complejo. Desde el enfoque del gasto, el principal motor fue la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares.

El Gasto de Consumo Final aportó 3.9 puntos porcentuales al crecimiento total, impulsado en gran medida por el incremento de las remesas familiares, que al cierre del año registraron un notable aumento de 31,3 % en términos de lempiras, apunta el BCH. Este flujo de ingresos provenientes del exterior permitió fortalecer el poder adquisitivo de los hogares hondureños, estimulando la compra de bienes y servicios, tanto duraderos como no duraderos. Sin embargo, el impulso interno contrastó con el comportamiento del sector externo, que restó dinamismo al crecimiento económico. La caída en las exportaciones, combinada con el aumento de las importaciones, generó una contribución negativa de 3,1 puntos porcentuales al PIB de 2025. En el cuarto trimestre del año, la economía mostró señales de moderación. El PIB trimestral creció 2,9 % interanual en su serie original, mientras que en términos ajustados por estacionalidad el incremento fue de 2,4 % respecto al mismo período de 2024 y de apenas 0,4 % frente al trimestre previo.