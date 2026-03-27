PIB de Honduras creció 3,8 % en 2025, aunque enfrenta desaceleración al cierre del año

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La economía de Honduras cerró 2025 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,8 %, consolidando un desempeño positivo en línea con las proyecciones oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), que había establecido un rango meta de entre 3,5 % y 4 % en su Programa Monetario 2025-2026.
El resultado anual refleja una economía que logró sostener su dinamismo pese a un entorno internacional complejo. Desde el enfoque del gasto, el principal motor fue la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares.
El Gasto de Consumo Final aportó 3.9 puntos porcentuales al crecimiento total, impulsado en gran medida por el incremento de las remesas familiares, que al cierre del año registraron un notable aumento de 31,3 % en términos de lempiras, apunta el BCH.
Este flujo de ingresos provenientes del exterior permitió fortalecer el poder adquisitivo de los hogares hondureños, estimulando la compra de bienes y servicios, tanto duraderos como no duraderos.
Sin embargo, el impulso interno contrastó con el comportamiento del sector externo, que restó dinamismo al crecimiento económico. La caída en las exportaciones, combinada con el aumento de las importaciones, generó una contribución negativa de 3,1 puntos porcentuales al PIB de 2025.
En el cuarto trimestre del año, la economía mostró señales de moderación. El PIB trimestral creció 2,9 % interanual en su serie original, mientras que en términos ajustados por estacionalidad el incremento fue de 2,4 % respecto al mismo período de 2024 y de apenas 0,4 % frente al trimestre previo.
Esta desaceleración estuvo asociada a mayores niveles de incertidumbre, condiciones financieras más restrictivas, presiones arancelarias y una actitud más cautelosa por parte de los consumidores, señala el BCH.
Desde el enfoque de la producción, varias actividades económicas sostuvieron el crecimiento en el último tramo del año. Destacó el sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, que creció 3,9 %, impulsado principalmente por el sólido desempeño del café.
Asimismo, la intermediación financiera registró un crecimiento de 1,2 %, favorecida por menores tasas de interés pasivas y un mayor dinamismo en comisiones vinculadas a servicios bancarios. Por su parte, el sector de Comercio, Hoteles y Restaurantes creció 1,8 %, apoyado en la comercialización de café, el consumo interno y el aumento del flujo turístico.
No obstante, algunos sectores mostraron resultados adversos. La industria manufacturera cayó 1,7 % por segundo trimestre consecutivo, afectada por la menor demanda externa de textiles y la reducción en la producción de arneses para vehículos. A esto se sumó la fuerte contracción de la construcción, que retrocedió 9.7 % debido a la disminución en la obra pública tras la finalización de proyectos viales.