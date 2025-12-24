EEUU asegura que impondrá sanciones 'al máximo' a Venezuela

Centroamérica & Mundo

La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en EEUU y que la designación terrorista del Cartel de los Soles autoriza al Gobierno a defenderse legítimamente de su amenaza.

Por Agencia EFE El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela tras el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe. "Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por EEUU", aseveró Waltz en una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación en Venezuela.

Waltz reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza de EEUU para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo". Fue Venezuela quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano. Según Waltz, estos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian al Cartel de los Soles. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, "es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico (de drogas) hacia Estados Unidos y Europa", apuntó. La tensión entre ambos países se incrementó el pasado septiembre, cuando EEUU comenzó a atacar lanchas al parecer cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, unos ataques que ya se han saldado con la vida de más de 100 personas.