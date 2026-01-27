Más de 19.000 vuelos cancelados en EEUU por la tormenta invernal

En total, 19.450 rutas han sido canceladas, según la plataforma Flightaware, a causa del temporal, que ha cobrado la vida de al menos 15 personas y ha dejado este lunes a casi 800.000 hogares sin electricidad, según la plataforma poweroutage.us.

Más de 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

El domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy.

Esta tarde, 5.779 vuelos fueron cancelados y más de 18.000 sufrieron retrasos, de acuerdo con Flightaware.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

El aeropuerto estadounidense más afectado era el de Dallas (Texas), con 378 vuelos cancelados, seguido del aeropuerto Logan, en Boston, con 321 cancelaciones.

Le siguen los tres aeropuertos de Nueva York: el John F. Kennedy, con 290 cancelaciones; el de LaGuardia, en el distrito de Queens, con 270 y el de Newark, con 265.

Por aerolíneas, la más afectada es American Airlines, con 1.134 vuelos cancelados, seguida de Republic, con 636, y Delta, con 439.