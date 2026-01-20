EEUU-CUBA. Petróleo, crisis y negociación: dos semanas de declaraciones cruzadas

Centroamérica & Mundo

Cuba lleva más de cinco años sumida en una grave crisis económica con fuerte decrecimiento y elevada inflación, escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios, empobrecimiento generalizado y migración masiva. Las perspectivas de mejora a medio plazo son escasas.

POR EFE La Habana y Washington llevan dos semanas cruzándose agresivas declaraciones a raíz de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El diálogo es nulo, pero los temas coinciden: petróleo, crisis y negociación. El derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero abrió la puerta a que tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como su secretario de Estado, Marco Rubio, apuntasen a Cuba como una de las posibles siguientes fichas en su particular dominó geopolítico en el hemisferio occidental. Desde entonces Washington no ha dudado en aumentar la presión sobre la isla, que está respondiendo con la retórica inflamada gestada a lo largo de más de seis décadas de desencuentros bilaterales, agresiones, sanciones estadounidenses y el cierre de filas bajo la máxima isleña de la plaza sitiada.

Nación fallida

El mismo 3 de enero, en la rueda de prensa para explicar la operación militar contra Venezuela, Rubio -adalid de la línea dura contra Cuba- abrió el juego: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. “La gente que controla Cuba tiene una elección: pueden tener un país real, con una economía real donde su gente prospere, o continuar con su dictadura fallida”, agregó el secretario de Estado. Trump ahondó poco después en la vertiente económica de sus diferendos al afirmar que el actual sistema “no es bueno para Cuba”.

“Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años y creo que acabaremos hablando de Cuba porque es una nación fallida y queremos ayudar a ese pueblo”, remató empleando un punto recurrente de la oposición en Miami (EE.UU). Cuba lleva más de cinco años sumida en una grave crisis económica con fuerte decrecimiento y elevada inflación, escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios, empobrecimiento generalizado y migración masiva. Las perspectivas de mejora a medio plazo son escasas. La Habana, sin embargo, respondió elevando la narrativa belicista al afirmar que en la isla estaban “dispuestos” a dar sus vidas “hasta con la última gota de sangre”, tal y como aseguró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. “A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado”, subrayó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Trump no se quedó a la zaga y en una entrevista señaló: «No creo que se pueda ejercer mucha más presión (sobre Cuba) salvo entrar y destruir el lugar”.

Petróleo

Tras la caída de Maduro, Washington cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba, que según estimaciones independientes suponía en torno al 30 % de las necesidades de la isla con el objetivo de ahogar al país económica y políticamente. “¡No habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba: ¡Cero!”, exclamó Trump en sus redes sociales. Sin el apoyo de Caracas, argumentó el presidente estadounidense, la suerte estaba echada para el país caribeño. “Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, dijo.

En respuesta, el canciller cubano escribió en redes sociales que su país tenía “derecho absoluto” a importar combustible de socios económicos sin presión estadounidense.

Negociación