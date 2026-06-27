BCIE aprueba US$58 millones para financiamiento de empresas en Panamá

Por revistaeyn.com

Con el propósito de continuar impulsando el crecimiento de los sectores productivos en Panamá, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un incremento de US$58 millones a la línea global de crédito otorgada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), alcanzando así un total de US$150 millones.

Esta operación permitirá que más de 29 empresas puedan acceder a financiamiento para fortalecer su capital de trabajo, invertir en sus operaciones y continuar desarrollando sus actividades, especialmente en sectores como comercio, manufactura, almacenamiento y transporte.