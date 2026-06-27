BCIE aprueba US$58 millones para financiamiento de empresas en Panamá

Por revistaeyn.com
Con el propósito de continuar impulsando el crecimiento de los sectores productivos en Panamá, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un incremento de US$58 millones a la línea global de crédito otorgada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), alcanzando así un total de US$150 millones.
Esta operación permitirá que más de 29 empresas puedan acceder a financiamiento para fortalecer su capital de trabajo, invertir en sus operaciones y continuar desarrollando sus actividades, especialmente en sectores como comercio, manufactura, almacenamiento y transporte.
A través de esta alianza, el BCIE continúa apoyando iniciativas que contribuyen al dinamismo económico de Panamá y generan mayores oportunidades para empresas que son clave en la generación de empleo y el desarrollo productivo.
La aprobación forma parte del Programa de Fomento a los Sectores Productivos del BCIE, mediante el cual el Banco promueve una mayor participación del sistema financiero en el impulso de actividades productivas que fortalecen la competitividad y el crecimiento sostenible de la región.