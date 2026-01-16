BCIE realiza su mayor emisión en mercado de valores con Bono Social por US$2.000 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó un nuevo récord al fijar el precio de un Bono Global Benchmark Social por US$2.000 millones, a un plazo de tres años y con un cupón fijo de 3,75 %, consolidando su mayor transacción en los mercados de capitales. La emisión, estructurada bajo el formato 144A/Reg S, representa la operación de mayor tamaño ejecutada por el BCIE y refleja una tendencia sostenida de crecimiento de sus emisiones benchmark.

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos sociales y ambientales elegibles conforme al Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, en sectores prioritarios como educación, salud, desarrollo social y conectividad, contribuyendo de manera directa al desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros. La transacción registró una demanda excepcional por parte de la comunidad inversionista internacional, registrando un libro de órdenes superior a US$9.300 millones, equivalente a 4.7 veces el monto emitido, el mayor también en la historia del BCIE. La operación contó con la participación de más de 130 inversionistas de los cinco continentes, incluyendo 35 cuentas nuevas, entre Bancos Centrales, Instituciones Oficiales, Multilaterales y gestores de activos Tier 1, todos enfocados en emisores de la más alta calidad crediticia como el BCIE. Este respaldo permitió alcanzar condiciones históricamente competitivas, con una compresión significativa desde los niveles iniciales de precio (IPTs) de MS+57pbs, hasta MS+52pbs en la guía (guidance), cerrando finalmente en MS+49pbs al lanzamiento. Durante todo el proceso, el libro de órdenes continuó creciendo tanto en volumen como en la calidad de las cuentas, permitiendo cerrar la emisión en niveles incluso más favorables que los observados en el mercado secundario de la curva del BCIE y de sus pares comparables.