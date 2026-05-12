UE impulsa proyecto para adaptar cuenca del Canal de Panamá a la crisis climática

POR EFE

La Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lanzaron este martes un proyecto para adaptar la cuenca del Canal de Panamá a la crisis climática con soluciones basadas en la naturaleza implementadas dentro de las comunidades.

"Hemos empezado con Euroclima un proyecto que son soluciones basadas en la naturaleza. En la Cuenca del Canal viven muchas comunidades, no es solamente una selva vacía. Hay mucha gente que vive ahí que tiene que sostenerse y tener actividades", dijo a EFE la embajadora de la UE, Izabela Matusz.

El proyecto 'Adapta Cuenca' se desarrollará durante 24 meses en una comunidad dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá bajo un presupuesto de 550.000 euros (650.000 dólares aproximadamente) financiado por el programa Euroclima.

La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá es una extensión de 343.521 hectáreas, de alta diversidad biológica, con 460 lugares poblados y 274.277 habitantes, de acuerdo con el censo del 2023. Es clave para la conservación de la vía y abastece de agua a más de la mitad del país con sus lagos.