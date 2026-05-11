Nicaragua proyecta exportaciones agropecuarias por US$3.595 millones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Gobierno de Nicaragua proyecta un crecimiento moderado de la producción agropecuaria y un nuevo aumento en las exportaciones para el ciclo 2026-2027, en un contexto marcado por riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño y un entorno internacional complejo.
El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio (PNPCC) presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes prevé incrementos en la mayoría de cultivos de consumo básico. Entre las metas destaca la producción de arroz con 5,3 millones de quintales oro, equivalente a un crecimiento de 1,2 % respecto al ciclo anterior; frijol con 3,4 millones de quintales oro, un alza de 2,8 %; y maíz con 6,6 millones de quintales oro, aumentando 5,5 %.
El café, uno de los principales productos de exportación del país, registrará una reducción proyectada de 7,1 %, hasta alcanzar 3 millones de quintales oro. El BCN explicó que esta disminución responde a la ciclicidad del cultivo y a la variabilidad climática.
En el sector pecuario, el banco central anticipa resultados positivos impulsados por la consolidación de la actividad ganadera y agroindustrial. La producción de carne bovina alcanzaría 433.9 millones de libras, con un crecimiento de 4,2 %; mientras que la carne de aves subiría 3 %, hasta 447,4 millones de libras. También se esperan incrementos en huevos, queso y carne porcina.
“El valor agregado global de los sectores productivos vinculados al Plan mostrará un incremento del 0.4 %, que es el reflejo de una proyección de -2,2 % en la agricultura, pero con un crecimiento pecuario del 2,7 % y dinamismo de la agroindustria pecuaria del 4,3 %”, señaló Reyes durante la presentación.
El PNPCC también proyecta una producción de azúcar de 17.5 millones de quintales, un crecimiento de 9,6 %, y de aceite de palma de 139.300 toneladas métricas, aumentando 2,1 %. En contraste, la pesca registraría una caída de 7,7 %, afectada por factores oceanográficos y regulatorios.
En materia de comercio exterior, Nicaragua prevé exportaciones de alimentos y productos forestales por US$3,595.7 millones en 2026. La carne bovina liderará con ingresos estimados de US$1,075.7 millones, seguida del café con US$1,026.3 millones. También sobresalen las exportaciones de pesca con US$225.3 millones, queso con US$223.3 millones y azúcar con US$160.8 millones.
El presidente del BCN destacó que en 2025 las exportaciones de alimentos alcanzaron US$3,407.9 millones, superando la meta anual en 7.5 % y creciendo 18.3 % respecto a 2024, lo que atribuyó a la competitividad del sector productivo nicaragüense.
No obstante, las autoridades advirtieron sobre un escenario climático desafiante para el próximo ciclo. Según el BCN, existe una probabilidad de 61 % de incidencia del fenómeno de El Niño, lo que podría provocar lluvias irregulares, temperaturas de hasta 38.5 grados centígrados y una canícula más intensa y prolongada.
Frente a ello, el plan incorpora medidas de adaptación y gestión del riesgo climático, así como acciones de protección ambiental y monitoreo forestal.