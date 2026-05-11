Nicaragua proyecta exportaciones agropecuarias por US$3.595 millones

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En el sector pecuario, el Banco Central de Nicaragua anticipa resultados positivos impulsados por la consolidación de la actividad ganadera y agroindustrial.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Gobierno de Nicaragua proyecta un crecimiento moderado de la producción agropecuaria y un nuevo aumento en las exportaciones para el ciclo 2026-2027, en un contexto marcado por riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño y un entorno internacional complejo. El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio (PNPCC) presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes prevé incrementos en la mayoría de cultivos de consumo básico. Entre las metas destaca la producción de arroz con 5,3 millones de quintales oro, equivalente a un crecimiento de 1,2 % respecto al ciclo anterior; frijol con 3,4 millones de quintales oro, un alza de 2,8 %; y maíz con 6,6 millones de quintales oro, aumentando 5,5 %.

El café, uno de los principales productos de exportación del país, registrará una reducción proyectada de 7,1 %, hasta alcanzar 3 millones de quintales oro. El BCN explicó que esta disminución responde a la ciclicidad del cultivo y a la variabilidad climática. En el sector pecuario, el banco central anticipa resultados positivos impulsados por la consolidación de la actividad ganadera y agroindustrial. La producción de carne bovina alcanzaría 433.9 millones de libras, con un crecimiento de 4,2 %; mientras que la carne de aves subiría 3 %, hasta 447,4 millones de libras. También se esperan incrementos en huevos, queso y carne porcina. “El valor agregado global de los sectores productivos vinculados al Plan mostrará un incremento del 0.4 %, que es el reflejo de una proyección de -2,2 % en la agricultura, pero con un crecimiento pecuario del 2,7 % y dinamismo de la agroindustria pecuaria del 4,3 %”, señaló Reyes durante la presentación.