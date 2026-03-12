Panamá investiga muerte de mono araña por tuberculosis contagiada por humano

POR EFE

El Ministerio de Ambiente de Panamá ordenó este miércoles una "investigación administrativa exhaustiva" para esclarecer la muerte de una mono araña a causa de una tuberculosis contagiada por un ser humano.

La investigación será para "revisar de manera detallada los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico que se le brindó al ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso".

También pretende determinar "medidas correctivas que se deben aplicar a futuro en situaciones similares, para garantizar el bienestar de los animales silvestres que ingresan para ser atendidos en la clínica veterinaria de la institución, así como la salud humana del personal veterinario y de la población en general".

La hembra de cuatro años, una Ateles fusciceps, llegó en noviembre pasado a una clínica veterinaria pública especializada en fauna silvestre "producto de una tenencia ilegal", con un cuadro de "abundante secreción nasal, mucha tos, alopecia, pañalitis por el uso de pañales desechables y obesidad", según reciente información oficial.