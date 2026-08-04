Créditos del sistema financiero de El Salvador crecieron 8,5% al primer semestre

Finanzas

Los créditos del sistema financiero alcanzaron un saldo de US$21.804,4 millones, superando en US$1.707,1 millones a lo registrado en junio de 2025, con un crecimiento interanual de 8,5 %, reporta el BCR.

Por revistaeyn.com Al cierre del primer semestre de 2026, el sistema financiero de El Salvador mantuvo una evolución positiva en depósitos y créditos, así como adecuados niveles de liquidez y un coeficiente de solvencia superior al mínimo regulatorio, reporta el Banco Central de Reserva (BCR). Los créditos del sistema financiero alcanzaron un saldo de US$21.804,4 millones, superando en US$1.707,1 millones a lo registrado en junio de 2025, con un crecimiento interanual de 8,5 %. Esta situación es congruente con la tendencia económica del primer trimestre del 2026 que registró una tasa de crecimiento del PIB trimestral del 4,8 %.

A junio del 2026, el crédito al consumo (asociado a los hogares) llegó a US$7.117 millones creció un 5,4 %, mientras que el crédito a vivienda alcanzó los US$3.292 millones, un aumento de 7,5 %; en el caso del crédito a las empresas, vinculado a las actividades productivas, creció un 10,8 %. Las actividades más dinámicas fueron la construcción con un crecimiento interanual de 27,6 % (US$341,6 millones), seguida por las carteras de comercio, servicios e industria manufacturera que aumentaron en US$306,3 millones, US$280,0 millones y US$103,4 millones, respectivamente. El riesgo crediticio presentó una gestión adecuada reflejada en un coeficiente de mora del 1,6%, muy inferior al 4% establecido de forma prudencial.