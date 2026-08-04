Créditos del sistema financiero de El Salvador crecieron 8,5% al primer semestre

Por revistaeyn.com
Al cierre del primer semestre de 2026, el sistema financiero de El Salvador mantuvo una evolución positiva en depósitos y créditos, así como adecuados niveles de liquidez y un coeficiente de solvencia superior al mínimo regulatorio, reporta el Banco Central de Reserva (BCR).
Los créditos del sistema financiero alcanzaron un saldo de US$21.804,4 millones, superando en US$1.707,1 millones a lo registrado en junio de 2025, con un crecimiento interanual de 8,5 %. Esta situación es congruente con la tendencia económica del primer trimestre del 2026 que registró una tasa de crecimiento del PIB trimestral del 4,8 %.
A junio del 2026, el crédito al consumo (asociado a los hogares) llegó a US$7.117 millones creció un 5,4 %, mientras que el crédito a vivienda alcanzó los US$3.292 millones, un aumento de 7,5 %; en el caso del crédito a las empresas, vinculado a las actividades productivas, creció un 10,8 %.
Las actividades más dinámicas fueron la construcción con un crecimiento interanual de 27,6 % (US$341,6 millones), seguida por las carteras de comercio, servicios e industria manufacturera que aumentaron en US$306,3 millones, US$280,0 millones y US$103,4 millones, respectivamente.
El riesgo crediticio presentó una gestión adecuada reflejada en un coeficiente de mora del 1,6%, muy inferior al 4% establecido de forma prudencial.
En tanto, la cartera vencida creció 2,3%, sumado a una cobertura de reservas de alrededor de 141% y un 95% de los créditos clasificados en la categoría menos riesgosa.
"Durante este período también destacó el dinamismo bursátil de los mercados de reportos, de operaciones internacionales y primario. Asimismo, se registró un aumento en los patrimonios de los Fondos de Inversión y un mayor movimiento de las titularizaciones, lo que muestra el aumento de las inversiones y el financiamiento a la economía, señala el BCR.
En síntesis, la economía y el sistema financiero salvadoreño marchan a buen ritmo como resultado de factores internos, tales como el aumento de la confianza del público en el sector bancario.