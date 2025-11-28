Centroamérica & Mundo

La economía de El Salvador anota un crecimiento de 7,8 % en septiembre

La Producción Industrial aumentó 5,2 %, impulsada por una demanda creciente de manufacturas como alimentos procesados, prendas de vestir, productos metálicos, impresos y muebles, reporta el BCR.

Por revistaeyn.com El dinamismo productivo continúa marcando el pulso de la economía de El Salvador. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró en septiembre de 2025 un incremento interanual de 7,8 %. El motor más potente del periodo volvió a ser la Construcción, que reportó un salto anual de 37,3 %. Este repunte se explica por la ejecución de numerosos proyectos de inversión estatal —entre ellos obras viales, ampliaciones en el aeropuerto y mejoras de infraestructura estratégica—, así como por la continuidad de iniciativas privadas enfocadas en vivienda, urbanizaciones y edificaciones comerciales.

Este empuje constructivo también se ha trasladado al sector inmobiliario, que avanzó 5,1 % gracias a la expansión de proyectos habitacionales y al surgimiento de nuevos complejos comerciales en zonas periféricas de la capital. Otro de los segmentos que mostró un desempeño sobresaliente fue el de Servicios profesionales, administrativos y de apoyo empresarial, con un aumento de 10,5 %. La mayor demanda de servicios de call centers, firmas de asesoría legal y contable, agencias de contratación y empresas de publicidad ha sido decisiva en esta aceleración. En paralelo, las actividades financieras y de seguros crecieron 6,8 %, impulsadas por un mayor flujo de créditos y depósitos. Las líneas de financiamiento dirigidas a Construcción, Comercio e Industria encabezaron la lista de los préstamos más dinámicos, según el BCR. El conglomerado de Comercio, transporte, hoteles y restaurantes también avanzó, con un crecimiento de 6,2 %. El repunte se vio estimulado por el incremento en la venta de alimentos, bebidas, combustibles y materiales de construcción; además de un mayor consumo en restaurantes y una afluencia turística sostenida.