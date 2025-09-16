Países de Centroamérica bajan posiciones en ranking de innovación, según la OMPI

La economía chilena, 52ª en el ranking de 2024, subió una posición para intercambiarse con Brasil, primera clasificada de América Latina el año pasado, mientras que Suiza repitió en el primer puesto global, seguida por Suecia y Estados Unidos.

Casi todas las economías latinoamericanas perdieron puestos este año con respecto al pasado en la clasificación de 140 países según su innovación elaborada por la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI), siendo Chile, líder regional, la única en ascender, hasta el puesto 51.

México bajó dos posiciones hasta la 58, Uruguay seis para caer al puesto 68, y ya en mitad baja de la tabla se situaron Colombia (71), Costa Rica (72), Argentina (77) y Perú (80), todos ellos perdiendo lugares.

Por su parte, Panamá ocupó el puesto 82, el mismo que en la clasificación de 2024; El Salvador también siguió estable en el puesto 98; y Guatemala bajó en 2025 un peldaño al puesto 123.

En 2024 la posición de Honduras en el ranking de la OMPI era 114 y este año bajó 5 puestos al 119.

La economía que más bajó en la región fue Bolivia, al descender once puestos hasta el 111, mientras que en los últimos diez lugares globales se situaron economías como Nicaragua (130) o Venezuela (136).

"La persistente brecha insumo-producto de la innovación en la región pone de manifiesto la necesidad de reforzar los vínculos innovadores, mejorar los entornos institucionales y ampliar el acceso a una financiación eficaz", valoró la OMPI.

La agencia de Naciones Unidas destaca no obstante los buenos resultados de Chile en matriculación de sus estudiantes en enseñanza superior o en la capitalización bursátil, mientras Brasil se desempeña positivamente en producción de innovación, gasto en educación o inversión privada en I+D.

Por otro lado, México mantiene un sólido perfil en comercio y fabricación de alta tecnología, situándose entre los 20 primeros del mundo en este aspecto, agrega la OMPI.