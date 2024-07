El Salvador crea organismo para la instalación de plantas nucleares

Villatoro sostuvo que no se le ha dado el cuidado que necesita la implementación de la energía nuclear y señaló que el proyecto de ley no establece claramente "quién será la entidad encargada de dirigir el organismo del programa". "No conocemos realmente quién va a estar a cargo de qué", afirmó la legisladora de posición.

La diputada Villatoro dijo también que las facultades que otorga el proyecto son "escuetas", por lo que va a "limitar el trabajo del organismo creado" volviéndolo "un simple ejecutor" de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Con información de Diario El Mundo