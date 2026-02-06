Emisiones de activos digitales para proyectos suman 29 en El Salvador

Por Agencia EFE
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador ha autorizado al menos 29 emisiones de activos digitales desde enero de 2024 a la fecha, principalmente vinculadas a proyectos inmobiliarios y empresariales, según datos oficiales.
Del total de emisiones, 21 fueron registradas en 2025, mientras que en 2024 y 2026 se contabilizan 4 en cada año. Si bien no todas las ofertas revelan los montos, muchas están asociadas a proyectos de alto perfil y plataformas de intercambio digital.
Entre las compañías emisoras destacan Boulder Tech con tres emisiones, seguida por VLRM Global Investments, Arrendadora GM y Velocity Investments, cada una con dos registros. De acuerdo con la normativa vigente, un emisor es quien lanza una oferta pública de activos digitales o busca su comercialización en plataformas de negociación.
En cuanto a los proveedores de servicios que facilitan estas transacciones, Pulpo Fintech encabeza la lista con siete registros, seguido por Fintech Américas y Banco Atlántida El Salvador, ambos con cinco participaciones.
Dentro de las emisiones destacadas figuran proyectos habitacionales de “alta gama”, como el token “IKN1”, compuesto por 2,500 unidades con un valor nominal de US$1,000 cada una. Otro caso es el token «$JAGUEY128», con 4,550 unidades también de US$1,000, destinado al desarrollo del proyecto inmobiliario “Jaguey 128”, en Playa El Jaguey, departamento de La Unión.
Una de las primeras ofertas digitales fue autorizada en enero de 2024, cuando la CNAD dio luz verde a la empresa e-Grains para lanzar el token «$ESOY», respaldado con soja, por un monto de US$100 millones.
En abril del mismo año, se emitieron US$6.25 millones en un token destinado a la construcción de un hotel privado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, a través de la plataforma Bitfinex Securities.
Un informe de Bitfinex Securities destacó que “el régimen de licencias de criptomonedas en El Salvador permite a las empresas tokenizar fondos, deuda, capital y bienes raíces”, y subrayó que este marco “simplifica el proceso de captación de capital”.