Banca privada salvadoreña inyecta US$80 millones para modernización portuaria de El Salvador

Por revistaeyn.com

Con el fin de impulsar la modernización portuaria de El Salvador, dos instituciones financieras entregaron US$80 millones -US$40 millones cada una- a la Unión Portuaria del Pacífico.

Este capital respalda la fase inicial de compra de maquinaria y equipos para contribuir a la modernización, ampliación y operación eficiente de los puertos de Acajutla y La Unión a través de una sociedad de economía mixta entre CEPA y Yilport Holding, operador internacional especializado en terminales portuarias.

Banco CUSCATLAN y Banco DAVIVIENDA aseguran que este financiamiento es una pieza clave en la estrategia nacional para transformar a El Salvador en un Hub Logístico Regional.

“Ser parte de la fase inicial de este proyecto logístico tan importante para el país nos llena de orgullo al saber que estamos siendo parte de un histórico impulso a un sector tan importante para el desarrollo sostenible de El Salvador, la generación de empleos y más oportunidades para que los salvadoreños puedan cumplir sus sueños en su país”, dijo José Eduardo Luna, director ejecutivo de Banco CUSCATLAN.