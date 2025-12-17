Banca privada salvadoreña inyecta US$80 millones para modernización portuaria de El Salvador

Por revistaeyn.com
Con el fin de impulsar la modernización portuaria de El Salvador, dos instituciones financieras entregaron US$80 millones -US$40 millones cada una- a la Unión Portuaria del Pacífico.
Este capital respalda la fase inicial de compra de maquinaria y equipos para contribuir a la modernización, ampliación y operación eficiente de los puertos de Acajutla y La Unión a través de una sociedad de economía mixta entre CEPA y Yilport Holding, operador internacional especializado en terminales portuarias.
Banco CUSCATLAN y Banco DAVIVIENDA aseguran que este financiamiento es una pieza clave en la estrategia nacional para transformar a El Salvador en un Hub Logístico Regional.
“Ser parte de la fase inicial de este proyecto logístico tan importante para el país nos llena de orgullo al saber que estamos siendo parte de un histórico impulso a un sector tan importante para el desarrollo sostenible de El Salvador, la generación de empleos y más oportunidades para que los salvadoreños puedan cumplir sus sueños en su país”, dijo José Eduardo Luna, director ejecutivo de Banco CUSCATLAN.
“Nuestro propósito superior en Davivienda es enriquecer la vida con integridad, y hoy lo hacemos impulsando la economía y el futuro logístico del país. Ese propósito no es solo una frase. Se refleja en acciones concretas”, indicó Gerardo J. Simán, presidente ejecutivo de Davivienda El Salvador.
Este financiamiento es parte de una compleja estructura de inversiones que sobrepasan los US$1.600 millones para la modernización de la infraestructura.
"Detrás de este financiamiento vienen millones más de inversión en energías renovables y todo tipo de tecnologías que le permitan a su país generar mucho más desarrollo económico y social”, destacó Robert Yildirim, presidente de Yilport Holding.
De acuerdo con la Unión Portuaria Salvadoreña, al modernizar infraestructura crítica para la facilitación de exportaciones y la dinámica comercial de nuestro país, se estima la atracción de más de US$600 millones en inversión extranjera llegando a El Salvador cuando esté completado el proyecto.