El Salvador interceptó embarcaciones con 6,6 toneladas de cocaína

Por revistaeyn.com
La Marina de El Salvador interceptó dos embarcaciones que transportaban en total 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente US$167 millones.
"Nuestra Marina Nacional ha asestado el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador", dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en su cuenta de X.
El 18 de junio, elementos interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
A bordo viajaban tres narcotraficantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3,4 toneladas de cocaína.
Gracias a El Salvador por su incesante compromiso con la seguridad de nuestra región. https://t.co/ABXMI9u2D6— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) June 19, 2026
Seis horas después, en la misma zona de operación, fue ubicada una segunda embarcación con las mismas características, a 633 millas náuticas (1,172 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo.
En esta embarcación viajaban otros tres sujetos: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3,2 toneladas de cocaína.
Esta operación establece un nuevo récord nacional, al superar las 6,6 toneladas decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026, dijo Bukele.
Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de US$332.15 millones.