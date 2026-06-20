El Salvador interceptó embarcaciones con 6,6 toneladas de cocaína

Por revistaeyn.com

La Marina de El Salvador interceptó dos embarcaciones que transportaban en total 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente US$167 millones.

"Nuestra Marina Nacional ha asestado el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador", dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en su cuenta de X.

El 18 de junio, elementos interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

A bordo viajaban tres narcotraficantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3,4 toneladas de cocaína.