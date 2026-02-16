Bukele anuncia histórica incautación de 6,6 toneladas de cocaína y consolida ofensiva marítima

Por revistaeyn.com
La noche del domingo 15 de febrero de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la Marina Nacional interceptó 6,6 toneladas de cocaína transportadas en un buque en aguas internacionales del océano Pacífico, con un valor estimado de US$165 millones.
La embarcación, el FMS EAGLE, un buque multipropósito de 54 metros de eslora con bandera de Tanzania, fue intervenida a cientos de millas náuticas de la costa salvadoreña. El cargamento, distribuido en 330 bultos ocultos en tanques de lastre, fue localizado con apoyo de buzos especializados. Diez tripulantes —de nacionalidades colombiana, nicaragüense, panameña y ecuatoriana— fueron detenidos.
Más allá del volumen incautado, el anuncio tiene una lectura estratégica: El Salvador está ampliando su capacidad de interdicción en corredores marítimos internacionales, un espacio históricamente dominado por redes criminales transnacionales y por fuerzas navales de mayor escala en la región.
Un 2025 récord en cifras y proyección operativa
El decomiso se suma a un año 2025 sin precedentes para las autoridades salvadoreñas. Según cifras oficiales, el país confiscó más de 25 toneladas de droga durante el año pasado, principalmente cocaína, con un valor superior a US$618 millones, el registro más alto bajo la actual administración.
La tendencia continúa en 2026. Antes del anuncio del domingo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reportó que ya se habían incautado 2.815 kilogramos de cocaína, equivalentes a unos US$70 millones.
En términos financieros, el impacto es significativo. Cada tonelada decomisada no solo representa pérdidas directas para las estructuras criminales, sino también presión sobre sus cadenas logísticas, redes de distribución y esquemas de lavado de dinero.
Seguridad, reputación e inversión
Para el Gobierno, estos resultados refuerzan la narrativa de control territorial y fortalecimiento institucional que ha acompañado la política de seguridad de Bukele. Sin embargo, el alcance va más allá del discurso interno.
El incremento de operaciones en alta mar posiciona a El Salvador como un actor más visible en la arquitectura regional de combate al narcotráfico, en coordinación con aliados estratégicos y en sintonía con los esfuerzos impulsados por Estados Unidos para frenar el flujo de cocaína hacia Norteamérica.
Desde una perspectiva económica, la estabilidad en seguridad es un componente clave para la atracción de inversión extranjera y el posicionamiento del país como destino para capitales internacionales.
No obstante, expertos advierten que el desafío no se limita a la interdicción marítima: el lavado de dinero y las rutas financieras ilícitas siguen siendo un frente crítico en la región, especialmente en un contexto de creciente digitalización y uso de activos virtuales.
América Latina y el nuevo mapa del narcotráfico
El récord salvadoreño coincide con un aumento generalizado de incautaciones en América Latina, impulsado por mayores niveles de producción de cocaína y por una intensificación de los controles en rutas tradicionales.
Aunque El Salvador no ha sido históricamente un punto central en los corredores marítimos del narcotráfico, el volumen de decomisos recientes sugiere una reconfiguración de rutas y una mayor presencia del país en operaciones de interdicción internacional.
En este escenario, la incautación anunciada el 15 de febrero no solo marca un hito estadístico. También envía un mensaje: El Salvador busca consolidar su rol en la seguridad regional, en un entorno donde crimen organizado, estabilidad institucional y clima de inversión están cada vez más entrelazados.
Fuentes: Análisis E&N con información de Agencias, Ultimahora.sv, El Salvador in English y Diario El Mundo.