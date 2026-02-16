Bukele anuncia histórica incautación de 6,6 toneladas de cocaína y consolida ofensiva marítima

Centroamérica & Mundo

El presidente Nayib Bukele informó sobre el mayor decomiso de cocaína en alta mar en la historia de El Salvador, en un momento en que el país registra cifras récord en la interdicción de drogas y refuerza su proyección como actor activo en la seguridad marítima regional.

Por revistaeyn.com La noche del domingo 15 de febrero de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la Marina Nacional interceptó 6,6 toneladas de cocaína transportadas en un buque en aguas internacionales del océano Pacífico, con un valor estimado de US$165 millones. La embarcación, el FMS EAGLE, un buque multipropósito de 54 metros de eslora con bandera de Tanzania, fue intervenida a cientos de millas náuticas de la costa salvadoreña. El cargamento, distribuido en 330 bultos ocultos en tanques de lastre, fue localizado con apoyo de buzos especializados. Diez tripulantes —de nacionalidades colombiana, nicaragüense, panameña y ecuatoriana— fueron detenidos.

Más allá del volumen incautado, el anuncio tiene una lectura estratégica: El Salvador está ampliando su capacidad de interdicción en corredores marítimos internacionales, un espacio históricamente dominado por redes criminales transnacionales y por fuerzas navales de mayor escala en la región.

Un 2025 récord en cifras y proyección operativa El decomiso se suma a un año 2025 sin precedentes para las autoridades salvadoreñas. Según cifras oficiales, el país confiscó más de 25 toneladas de droga durante el año pasado, principalmente cocaína, con un valor superior a US$618 millones, el registro más alto bajo la actual administración. La tendencia continúa en 2026. Antes del anuncio del domingo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reportó que ya se habían incautado 2.815 kilogramos de cocaína, equivalentes a unos US$70 millones. En términos financieros, el impacto es significativo. Cada tonelada decomisada no solo representa pérdidas directas para las estructuras criminales, sino también presión sobre sus cadenas logísticas, redes de distribución y esquemas de lavado de dinero. Seguridad, reputación e inversión Para el Gobierno, estos resultados refuerzan la narrativa de control territorial y fortalecimiento institucional que ha acompañado la política de seguridad de Bukele. Sin embargo, el alcance va más allá del discurso interno. El incremento de operaciones en alta mar posiciona a El Salvador como un actor más visible en la arquitectura regional de combate al narcotráfico, en coordinación con aliados estratégicos y en sintonía con los esfuerzos impulsados por Estados Unidos para frenar el flujo de cocaína hacia Norteamérica.