Remesas al Triángulo Norte de CA crecieron un 10,7% y suman US$15.852 millones

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Del total de remesas recibidas en enero y abril pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$3.286,7 millones (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, US$8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y US$4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras.

Por Agencia EFE Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, superaron los US$15.852 millones entre enero y abril de 2026, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos difundidos. Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en US$1.530,5 millones a los US$14.322 millones registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y abril pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$3.286,7 millones (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, US$8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y US$4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras. Estas cifras representan incrementos puntuales de un 6,8 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 10,5 % para Guatemala y un 14,3 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior. Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Esto hace que las remesas sean enviadas principalmente desde la gran potencia del norte.