La Ruta de la Independencia: ciudades para viajar por la historia de Centroamérica

Por revistaeyn.com
Cada 15 de septiembre, Centroamérica comparte una misma celebración, pero detrás de la fecha existen en Guatemala, Honduras y El Salvador, ciudades, personajes y acontecimientos que permiten comprender cómo se construyó la historia que llevó a la Independencia de Centroamérica de la Corona española en 1821.
Más de dos siglos después, parte de esa historia continúa presente en plazas, monumentos, iglesias, museos y centros históricos que pueden convertirse en una atractiva Ruta de la Independencia para recorrer la región.
Ciudad de Guatemala: donde se tomó la decisión
La primera parada conduce inevitablemente a Ciudad de Guatemala, entonces centro político de la Capitanía General. Allí, el 15 de septiembre de 1821, se acordó la Independencia de Centroamérica, uno de los acontecimientos históricos más relevantes ocurridos en la capital guatemalteca.
Actualmente, recorrer el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala permite acercarse a ese pasado. En la 6.ª avenida y 8.ª calle de la zona 1, una placa de mármol identifica el lugar donde se firmó el Acta de Independencia. El documento original es resguardado por el Archivo General de Centroamérica y puede conocerse a través del Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) ubicado en Antigua Guatemala.
Durante la visita puede apreciarse: edificios, iglesias, mercados monumentos y espacios del Centro Histórico. El recorrido puede complementarse con una parada gastronómica en alguno de los rooftops y terrazas que han ganado popularidad en la zona 1 en los últimos años. Los Tres Tiempos y 5ta Solana ofrecen vistas directas hacia el Palacio Nacional y el Parque Central, con propuestas de cocina guatemalteca contemporánea; Carpe Diem, también en el sector, cuenta con una terraza con vista a las calles del Centro Histórico.
San Salvador: una ciudad que levantó su voz antes
Diez años antes de la firma del Acta en Guatemala, San Salvador ya había protagonizado uno de los movimientos que antecedieron a la Independencia. El 5 de noviembre de 1811 quedó asociado históricamente con el levantamiento independentista y con figuras como José Matías Delgado, cuya memoria continúa formando parte de la identidad histórica de la capital salvadoreña.
En el Centro Histórico, la Plaza Libertad conmemora la Independencia de Centroamérica y en ella se puede apreciar el Monumento a los Próceres, inaugurado en el contexto del centenario del movimiento de 1811. Desde allí, el recorrido puede continuar hacia el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Teatro Nacional, algunos de los principales referentes patrimoniales de la capital salvadoreña.
Comayagua: historia colonial y republicana de Honduras
En Honduras, la ruta conduce a Comayagua, uno de los principales centros políticos de la época colonial y una ciudad clave para entender la transición hacia la etapa republicana del país.
Su casco histórico conserva un importante conjunto patrimonial: la Catedral de la Inmaculada Concepción, famosa también por su antiguo reloj; la iglesia de La Merced, la de San Francisco y otros edificios que forman parte de su herencia colonial.
Una parada especialmente interesante es el Museo de Comayagua, instalado en el edificio que fue la primera Casa Presidencial de Honduras. Sus colecciones permiten recorrer diferentes períodos de la historia del valle, desde las sociedades prehispánicas hasta la época colonial, republicana y contemporánea, e incluyen la maquinaria de la imprenta que Francisco Morazán llevó al país en 1828 y con la que se imprimió el primer libro de Honduras.
“Viajar por Centroamérica también es una oportunidad para conocer la historia que compartimos. En septiembre queremos invitar a los viajeros a mirar nuestros destinos de una manera diferente: caminar por las plazas, centros históricos y lugares donde ocurrieron acontecimientos que ayudaron a construir nuestros países”, expresó Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica para Cristóbal Colón.