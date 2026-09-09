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La Ruta de la Independencia: ciudades para viajar por la historia de Centroamérica

La Ruta de la Independencia se convierte también en una invitación a recorrer una historia que comenzó separada por distancias y que, más de dos siglos después, las carreteras vuelven a conectar.

Por revistaeyn.com Cada 15 de septiembre, Centroamérica comparte una misma celebración, pero detrás de la fecha existen en Guatemala, Honduras y El Salvador, ciudades, personajes y acontecimientos que permiten comprender cómo se construyó la historia que llevó a la Independencia de Centroamérica de la Corona española en 1821. Más de dos siglos después, parte de esa historia continúa presente en plazas, monumentos, iglesias, museos y centros históricos que pueden convertirse en una atractiva Ruta de la Independencia para recorrer la región. Ciudad de Guatemala: donde se tomó la decisión La primera parada conduce inevitablemente a Ciudad de Guatemala, entonces centro político de la Capitanía General. Allí, el 15 de septiembre de 1821, se acordó la Independencia de Centroamérica, uno de los acontecimientos históricos más relevantes ocurridos en la capital guatemalteca.

Actualmente, recorrer el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala permite acercarse a ese pasado. En la 6.ª avenida y 8.ª calle de la zona 1, una placa de mármol identifica el lugar donde se firmó el Acta de Independencia. El documento original es resguardado por el Archivo General de Centroamérica y puede conocerse a través del Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) ubicado en Antigua Guatemala. Durante la visita puede apreciarse: edificios, iglesias, mercados monumentos y espacios del Centro Histórico. El recorrido puede complementarse con una parada gastronómica en alguno de los rooftops y terrazas que han ganado popularidad en la zona 1 en los últimos años. Los Tres Tiempos y 5ta Solana ofrecen vistas directas hacia el Palacio Nacional y el Parque Central, con propuestas de cocina guatemalteca contemporánea; Carpe Diem, también en el sector, cuenta con una terraza con vista a las calles del Centro Histórico. San Salvador: una ciudad que levantó su voz antes Diez años antes de la firma del Acta en Guatemala, San Salvador ya había protagonizado uno de los movimientos que antecedieron a la Independencia. El 5 de noviembre de 1811 quedó asociado históricamente con el levantamiento independentista y con figuras como José Matías Delgado, cuya memoria continúa formando parte de la identidad histórica de la capital salvadoreña.