Más de 62.000 extranjeros visitan El Salvador durante las vacaciones agostinas

Más de 62.000 visitantes internacionales han llegado a El Salvador durante las vacaciones agostinas, atraídos por las actividades religiosas, culturales y de entretenimiento que se desarrollan en el marco de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, así como por el clima de seguridad que atraviesa el país.

La directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, informó que entre el 31 de julio y el 4 de agosto se contabilizaron 62.000 visitantes internacionales.

De este total, unos 21.000 fueron guatemaltecos, mientras que más de 20.000 correspondieron a estadounidenses y hondureños.

El movimiento turístico también se refleja en la afluencia registrada en el Centro Histórico de San Salvador, uno de los principales puntos de concentración durante el periodo vacacional. Según Larín, en los primeros cinco días de las vacaciones más de 710.000 personas, entre salvadoreños y extranjeros, visitaron este sector de la capital.

“Casa llena” fue la expresión utilizada por la funcionaria para describir el ambiente registrado durante las celebraciones. Larín destacó que miles de familias y feligreses acudieron a las actividades pese a las lluvias, impulsados por la celebración religiosa dedicada al patrono de San Salvador.