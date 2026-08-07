Más de 62.000 extranjeros visitan El Salvador durante las vacaciones agostinas

Por revistaeyn.com
Más de 62.000 visitantes internacionales han llegado a El Salvador durante las vacaciones agostinas, atraídos por las actividades religiosas, culturales y de entretenimiento que se desarrollan en el marco de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, así como por el clima de seguridad que atraviesa el país.
La directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, informó que entre el 31 de julio y el 4 de agosto se contabilizaron 62.000 visitantes internacionales.
De este total, unos 21.000 fueron guatemaltecos, mientras que más de 20.000 correspondieron a estadounidenses y hondureños.
El movimiento turístico también se refleja en la afluencia registrada en el Centro Histórico de San Salvador, uno de los principales puntos de concentración durante el periodo vacacional. Según Larín, en los primeros cinco días de las vacaciones más de 710.000 personas, entre salvadoreños y extranjeros, visitaron este sector de la capital.
“Casa llena” fue la expresión utilizada por la funcionaria para describir el ambiente registrado durante las celebraciones. Larín destacó que miles de familias y feligreses acudieron a las actividades pese a las lluvias, impulsados por la celebración religiosa dedicada al patrono de San Salvador.
El componente de seguridad pública también ha favorecido la llegada de visitantes y la realización de actividades masivas en el Centro Histórico. La funcionaria señaló que este entorno ha convertido al sector en uno de los destinos más concurridos durante los periodos de vacaciones.
La agenda de entretenimiento también ha contribuido al flujo de visitantes. Larín destacó la presentación de SivarBand, que registró una asistencia masiva, y subrayó el papel que los espacios del Centro Histórico están desempeñando como plataforma para artistas nacionales.
“Lo mejor es que muchos artistas nacionales están utilizando el Centro Histórico de San Salvador como una plataforma para exponer sus habilidades”, afirmó.
Las actividades continuaron con la solemne misa patronal en la Catedral Metropolitana de San Salvador, mientras que en la Plaza Universitaria se programó una exposición de arte organizada junto con Premium Art Gallery. Además, en coordinación con el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (Cedart), se desarrollaron talleres dirigidos a los visitantes.
El flujo de turistas internacionales y la elevada asistencia al Centro Histórico muestran el dinamismo que las vacaciones agostinas generan para la actividad turística y cultural de la capital salvadoreña.