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El Salvador registra caída de la IED y acumula baja de 53,6% en el semestre

El sector financiero y de seguros de El Salvador experimentó una importante contracción. Su saldo pasó de US$46,42 millones a US$13,69 millones, una reducción de 70,5 %, reporta el BCR.

Por revistaeyn.com El Salvador registró un fuerte retroceso en la captación de inversión extranjera directa (IED) neta durante el segundo trimestre de 2026, cuando el flujo de capital que permaneció en la economía se redujo 92% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR). Entre abril y junio, el país recibió US$9,77 millones de IED neta, una disminución de US$110,91 millones respecto a los $120,68 millones contabilizados en el segundo trimestre de 2025. El resultado también muestra una marcada desaceleración frente a los US$216,26 millones registrados en los primeros tres meses de este año.

Con este desempeño, la inversión extranjera acumulada durante el primer semestre alcanzó US$226,03 millones. La cifra representa una contracción de US$260,89 millones, equivalente a 53,57%, frente a los US$486,92 millones captados durante el mismo período de 2025, señala el BCR. La IED neta refleja el capital que efectivamente queda dentro de la economía después de considerar las salidas relacionadas con pagos de financiamiento, transferencias hacia matrices y otras operaciones. Por ello, constituye un indicador utilizado para medir el aporte efectivo de los capitales internacionales a la actividad productiva.

Servicios y electricidad concentran los flujos

El resultado del segundo trimestre de 2026 representa, además, el menor saldo positivo desde el tercer trimestre de 2019, cuando se contabilizaron $8 millones. Por actividad económica, otros servicios encabezó la recepción de capital extranjero, con US$69,88 millones, aunque registró una disminución anual de 9,1%, indica el BCR. El sector eléctrico recibió US$44,69 millones, 66,3% más que un año antes. Este comportamiento se produjo en un contexto de mayor demanda y generación térmica, asociado a menores niveles de lluvia y a la afectación de los embalses hidroeléctricos provocada por el fenómeno de El Niño. La industria obtuvo US$30,9 millones, pero sufrió una reducción de US$56,3 millones, equivalente a 64,59%, respecto al segundo trimestre de 2025. En contraste, información y comunicaciones mostró una recuperación: pasó de un saldo negativo de US$41,57 millones a uno positivo de US$41,27 millones.