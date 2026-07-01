PIB de Honduras creció 1,2% en primer trimestre, por inversión y exportaciones

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El desempeño estuvo sustentado principalmente en el dinamismo de la inversión —especialmente la pública— y en el buen comportamiento de los sectores exportadores, factores que compensaron el impacto de un entorno externo menos favorable.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía hondureña mostró señales de fortalecimiento durante el primer trimestre de 2026 al registrar un crecimiento de 1,2 % respecto al trimestre previo, la tasa más alta para un primer trimestre en los últimos cuatro años. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH), el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) estuvo sustentado principalmente en el dinamismo de la inversión —especialmente la pública— y en el buen comportamiento de los sectores exportadores, factores que compensaron el impacto de un entorno externo menos favorable.

El banco central explicó que durante el período persistieron los efectos de los conflictos en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas, elementos que elevaron las presiones inflacionarias a escala global. Desde la perspectiva de la producción, los mayores aportes provinieron a Honduras de la intermediación financiera, las comunicaciones, la generación y distribución de electricidad y agua, la industria manufacturera y la construcción. El sector de Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones avanzó 3,6 %, impulsado por una mayor eficiencia bancaria. La reducción más pronunciada de las tasas de interés pasivas respecto a las activas permitió ampliar el margen de intermediación, mientras que el incremento de los ingresos por intereses y comisiones, asociado al crecimiento del crédito para consumo y comercio, fortaleció la rentabilidad del sistema financiero. Por su parte, las Comunicaciones crecieron 3,7 %, reflejando la creciente demanda de servicios de internet, telefonía móvil, almacenamiento de datos, soluciones de ciberseguridad y aplicaciones tecnológicas por parte de hogares y empresas. Uno de los mayores avances correspondió al sector de Electricidad y Distribución de Agua, que aumentó 10,3 % luego de tres trimestres consecutivos de contracción.

La Industria Manufacturera de Honduras también mostró una recuperación al crecer 1,5 %, tras la caída registrada al cierre de 2025. El desempeño estuvo respaldado por una mayor producción de alimentos y bebidas, beneficiado de café, aceites vegetales, procesamiento de harina, panadería y conservación de productos pesqueros, favorecida por una combinación de mayor demanda tanto interna como externa. Desde el enfoque del gasto, la Formación Bruta de Capital fue el principal motor de la economía al expandirse 7.7 %, impulsada por la inversión pública destinada a proyectos de infraestructura vial, particularmente la construcción y rehabilitación de carreteras y puentes. A ello se sumó la adquisición de maquinaria y la acumulación de inventarios para actividades manufactureras, especialmente en la producción de arneses para vehículos, cemento, plaguicidas, plásticos y productos metálicos estructurados.

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