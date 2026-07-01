Pizza Hut abre su restaurante número 86 en El Salvador

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El proyecto permitió restaurar el edificio del antiguo Almacén Schwartz Hnos. & Co., preservando su identidad arquitectónica y adaptándolo para un uso comercial contemporáneo.

Por revistaeyn.com La apertura de una nueva sucursal de Pizza Hut en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador, marca un nuevo paso en el proceso de revitalización de esta emblemática zona de la capital, al combinar la recuperación de un inmueble patrimonial con la generación de empleo y la ampliación de la oferta comercial y gastronómica para residentes y visitantes. El nuevo restaurante representa una inversión de US$280,000 y permitirá la creación de 40 empleos directos y 85 indirectos, fortaleciendo la actividad económica del corazón de San Salvador.

Durante la inauguración, la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, destacó que la llegada de nuevas empresas es parte del impacto que busca el proceso de transformación impulsado en la zona. "Todo proyecto de revitalización no tendría sentido si no estuviésemos generando oportunidades para todos y eso es lo más importante. Así que, familia Pizza Hut, muchísimas gracias porque ustedes le han sumado mucho valor a todo el proyecto y sobre todo a las familias salvadoreñas", afirmó la funcionaria. Larín subrayó que la apertura no solo fortalece la oferta comercial, sino que también contribuye a crear oportunidades laborales, especialmente para jóvenes que buscan ingresar por primera vez al mercado de trabajo. "Pizza Hut forma parte activa de la generación de empleos formales, pero sobre todo para poder darles una oportunidad a los jóvenes que nunca han tenido la experiencia laboral y hoy se están viendo beneficiados", expresó.