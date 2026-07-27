El Salvador: remesas familiares crecieron un 4,5% en primer semestre

El acumulado de las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, creció un 4,5 % en el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, al sumar US$5.060,6 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Los datos oficiales indicaron que el monto registrado entre enero y junio del año en curso es superior en US$219,21 millones a los US$4.841,39 millones computados en los primeros seis meses de 2025.

Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de US$759,45 millones, en febrero de US$765,33 millones, en marzo ascendieron a US$910,81 millones, en US$851,13 millones en abril, en mayo y junio las remesas fueron de US$923,05 y US$850,83 millones, respectivamente.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.