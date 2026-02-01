Elecciones Costa Rica: jornada avanza con normalidad y sin incidentes

Centroamérica & Mundo

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12:00 GMT) con un 100 % de las 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas, que estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

POR EFE Los comicios en Costa Rica para elegir al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 avanzan este domingo en "absoluta normalidad" y "sin incidentes de relevancia", indicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). "No tenemos ningún incidente de relevancia durante la apertura y todo marcha con absoluta normalidad", afirmó el director general del Registro Electoral del TSE, Gerardo Abarca, en una conferencia de prensa ofrecida superada ya la mitad de la jornada. Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12:00 GMT) con un 100 % de las 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas, que estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Un total de 3,7 millones de personas empadronadas son los llamados a elegir a los futuros gobernantes de este país centroamericano, considerado como la democracia más estable de América Latina. "No tenemos excusa para no asistir a las urnas (...) Insistimos en ese llamado a acudir a las urnas, no desaprovechar esta ocasión de salir a votar. Reiteramos el llamado del TSE de que vayamos a votar de manera cívica, pacífica, sin violencia y en respeto a las diferentes personas que voten igual o diferente. Demos un ejemplo de un pueblo democrático", indicó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. El Tribunal ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral, y a la presencia de los 53.251 fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros. "Una vez se cierren las juntas receptoras de votos, se inicia la ceremonia de puesta en cero del sistema de transmisión de resultados con la presencia de aquellos personeros partidarios que también hayan sido acreditados. Se va a dar un aseguramiento de todos los votos que han sido emitidos", dijo Abarca. El TSE dará los primeros resultados a las 20:45 hora local (02:45 GMT del lunes).