Elecciones Costa Rica: sondeo coloca a la oficialista Fernández como ganadora en primera ronda

Por revistaeyn.com con información de EFE Costa Rica está en la recta final de una nueva campaña presidencial. Este 1 de febrero se espera que los ticos lleguen a las urnas y escojan al nuevo presidente o presidenta. En este país está vigente la "segunda vuelta" si no hay definición en la primera convocatoria. Sin embargo, podría ser que no haya necesidad de esa nueva convocatoria, según señala la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, que coloca a la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano (derecha), Laura Fernández, como ganadora en primera vuelta, aunque advierte de que el porcentaje de indecisos de 26 % sigue siendo "significativo". "En cuanto a la intención de voto, Laura Fernández, candidata oficialista, encabeza las preferencias con el 44 % de apoyo, lo que le aseguraría un triunfo en primera ronda", explicó el CIEP en el estudio difundido este miércoles, último día habilitado por las leyes para publicar encuestas.

Fernández, de 39 años, politóloga y experta en políticas públicas, se ha presentado en la campaña como la "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo y que durante su gestión ha gozado de altos niveles de popularidad, según diversos analistas por su discurso contra la corrupción, "los mismos de siempre" y "la casta política". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En Costa Rica, donde no está permitida la reelección consecutiva, para ganar en primera ronda un candidato debe superar el 40 % de los votos válidos, algo que no ocurre desde las elecciones del 2010, cuando la ganadora fue Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, y quien hasta el momento ha sido la única mujer en llegar a la presidencia de este país centroamericano. La encuesta del CIEP, aplicada entre el 20 y el 26 de enero a 1.501 personas, indica que en el segundo lugar de intención de voto se ubican el economista del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, y la arquitecta y exprimera dama (2018-2022), Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (centro izquierda), ambos con el 9 %. El próximo 1 de febrero, 3,7 millones de costarricenses están convocados a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.

CHAVES, UN PROTAGONISTA DE LA ELECCIÓN

Aunque las leyes de Costa Rica prohíben la participación del presidente en la campaña electoral, el mandatario Rodrigo Chaves asumió un protagonismo inesperado con sus constantes señalamientos hacia partidos de oposición y en especial al Tribunal Supremo de Elecciones, al que acusó de querer darle un golpe de Estado mediante un proceso de desafuero que no prosperó en el Congreso. Chaves, un economista de derechas, se ha caracterizado por sus constantes críticas contra el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la oposición, expresidentes y los medios de comunicación críticos de su gestión, pero durante la campaña política rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero agregó a uno más: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).