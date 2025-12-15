Centroamérica & Mundo

Xiomara Castro felicita a Kast y resalta que proceso democrático fortalece a los países

Kast se impuso en los comicios de Chile a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

POR EFE La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara. "Felicito a @JoseAntonioKast por haber sido electo Presidente de la hermana República de Chile. Los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Felicidades al pueblo chileno", indicó Castro en la red social X.

La mandataria hondureña, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), sigue sin conocer quién será su sucesor el 27 de enero de 2026 porque tras dos semanas de las elecciones generales en su país, del pasado 30 de noviembre, aún no ha finalizado el escrutinio por diversos problemas.

Según los resultados preliminares de las elecciones hondureñas difundidos hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del conservador del Partido Nacional, Nasry 'Tito Asfura, es primero con 1.305.033 votos (40,54 %). En el segundo puesto figura el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas contabilizadas hasta ahora. La candidata del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, aparece en el tercer lugar del conteo con 621.188 sufragios (19,29 %). Problemas técnicos y acusaciones mutuas entre los consejeros de la directiva del ente electoral hondureño siguen entorpeciendo un escrutinio especial que debió comenzar el sábado con al menos 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias.