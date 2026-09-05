Empresarios en Guatemala piden despejar bloqueos por alza de precio de gasolina

Las protestas, iniciadas el pasado lunes con cierres intermitentes en vías estratégicas de comercio e interconexión, persistieron con al menos seis tramos bloqueados en el departamento (provincia) de Santa Rosa (suroriente), según la Dirección General de Protección y Vialidad del Ministerio de Comunicaciones.

La Cámara de Comercio de Guatemala solicitaron enérgicamente al Gobierno cumplir con una resolución de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, para liberar las carreteras, al cumplirse cinco días de bloqueos convocados por transportistas en rechazo al alza de los combustibles.

El monitoreo semanal del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala refleja que a 3 de septiembre los precios promedio del combustible se ubican en US$5,87 por galón de diésel, US$5,32 en la gasolina superior y US$5,07 en la regular.

Estos promedios se han mantenido desde mediados de febrero, después del repunte de las tensiones en Medio Oriente y en el mercado petrolero global, cuando el diésel cotizaba en un promedio de US$3,51 por galón, la gasolina superior en US$3,81 y la regular en US$3,68.

"Exigimos a las autoridades responsables cumplir la resolución de la Corte de Constitucionalidad y garantizar inmediatamente la libre locomoción", señaló la entidad empresarial en un comunicado, en el que tildó estas medidas como actuaciones "ilegales y abusivas" que paralizan la economía.

Ante la persistencia de las movilizaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) hizo un llamado al diálogo y solicitó la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestando que actuará "con la firmeza que la ley le faculta ante actos que vulneren la paz social".

Guatemala depende mayoritariamente de la importación de derivados del petróleo para abastecer su red de transporte, por lo que el incremento en las cotizaciones internacionales del crudo impacta directamente en la inflación y en el costo de la canasta básica.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los carburantes y el transporte figuraron entre los rubros con mayor incidencia en el alza del costo de vida, situando la inflación interanual en un 2,70 % en julio.