JetBlue advierte de mayores costos de combustibles

Por revistaeyn.com
La aerolínea estadounidense JetBlue elevó su previsión de costos de combustible para el segundo trimestre, debido a que las interrupciones del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz han entrado en su cuarto mes, impulsando los precios del combustible para aviones y aumentando la presión sobre la industria aérea mundial.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó el cierre de este estratégico estrecho, una ruta clave por la que transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.
Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible para aviones, que antes de las hostilidades de febrero se situaba entre US$85 y US$90 por barril, alcanzó alrededor de US$142 por barril durante la última semana de mayo.
La volatilidad de los precios del combustible ha llevado a aerolíneas de todo el mundo a aumentar las tarifas de pasajeros y los cargos por equipaje para compensar los mayores costos. Asimismo, varias compañías han reducido frecuencias de vuelo y eliminado rutas para disminuir el consumo de combustible.
Los elevados precios afectan de manera especial a aerolíneas más pequeñas como JetBlue, debido a su menor flexibilidad financiera y mayor exposición a la incertidumbre del mercado.
En abril, JetBlue suspendió sus previsiones para todo el año y anunció planes para ralentizar la contratación de personal, reducir capacidad operativa y aumentar tarifas.
Ahora, la compañía estima que el combustible costará entre US$4,26 y US$4,36 por galón durante el segundo trimestre, frente a su previsión anterior de entre US$4,13 y US$4,28 por galón.
“Sin embargo, esta proyección se basó en la curva de futuros del Brent del 22 de mayo, que desde entonces ha mejorado”, señaló Savanthi Syth, analista de Raymond James.
JetBlue también indicó que espera recuperar el 40 % o más del incremento de los costos de combustible durante el trimestre, apoyada por un desempeño operativo estable.
Además, la aerolínea elevó su previsión de crecimiento de ingresos por milla-asiento disponible —un indicador del poder de fijación de precios— a un rango de entre 9 % y 12 %, frente a la estimación anterior de entre 7 % y 11 %.
Su competidora American Airlines afirmó la semana pasada que espera que la sólida demanda de viajes ayude a compensar el impacto del aumento de los costos del combustible.
JetBlue también informó un desempeño superior al esperado en rutas que anteriormente eran operadas por Spirit Airlines, tras el cierre de esa compañía.
Con información de Reuters