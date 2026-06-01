JetBlue advierte de mayores costos de combustibles

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Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible para aviones, que antes de las hostilidades de febrero se situaba entre US$85 y US$90 por barril, alcanzó alrededor de US$142 por barril durante la última semana de mayo.

Por revistaeyn.com La aerolínea estadounidense JetBlue elevó su previsión de costos de combustible para el segundo trimestre, debido a que las interrupciones del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz han entrado en su cuarto mes, impulsando los precios del combustible para aviones y aumentando la presión sobre la industria aérea mundial. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó el cierre de este estratégico estrecho, una ruta clave por la que transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible para aviones, que antes de las hostilidades de febrero se situaba entre US$85 y US$90 por barril, alcanzó alrededor de US$142 por barril durante la última semana de mayo. La volatilidad de los precios del combustible ha llevado a aerolíneas de todo el mundo a aumentar las tarifas de pasajeros y los cargos por equipaje para compensar los mayores costos. Asimismo, varias compañías han reducido frecuencias de vuelo y eliminado rutas para disminuir el consumo de combustible. Los elevados precios afectan de manera especial a aerolíneas más pequeñas como JetBlue, debido a su menor flexibilidad financiera y mayor exposición a la incertidumbre del mercado. En abril, JetBlue suspendió sus previsiones para todo el año y anunció planes para ralentizar la contratación de personal, reducir capacidad operativa y aumentar tarifas. Ahora, la compañía estima que el combustible costará entre US$4,26 y US$4,36 por galón durante el segundo trimestre, frente a su previsión anterior de entre US$4,13 y US$4,28 por galón. “Sin embargo, esta proyección se basó en la curva de futuros del Brent del 22 de mayo, que desde entonces ha mejorado”, señaló Savanthi Syth, analista de Raymond James.