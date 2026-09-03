Guatemala expone avances sobre prevención y combate a la corrupción ante la ONU

Asimismo, se resaltó la puesta en marcha de la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción (ESIP), instrumento que establece acciones para elevar los estándares de transparencia, fortalecer la gestión pública y promover una cultura de integridad dentro de las instituciones.

En su exposición se dieron a conocer los avances de Guatemala en la implementación de las recomendaciones que orientan el trabajo anticorrupción.

El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, participó de manera virtual en la continuación del 17 período de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAN).

Espacios internacionales 🌏 El director ejecutivo Julio Flores participó esta semana, virtualmente, en la continuación del 17º período de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - #UNCAC . En la exposición se... pic.twitter.com/qHESFSKSvD

Por otra parte, entre los resultados mencionados figura la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La normativa unifica el marco legal relacionado con estos delitos y establece mecanismos de prevención y supervisión acordes con estándares internacionales. Su entrada en vigor está prevista para el 17 de septiembre de 2026.

De igual manera, se destacó la elección de Guatemala para presidir el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), responsabilidad que el país asumió durante 2026.

Durante el encuentro se abordaron los preparativos para la segunda fase del mecanismo de examen de la UNCAC, que contempla nuevos ciclos de revisión.

En ese proceso, Guatemala trabaja en una línea base nacional que permitirá organizar las acciones derivadas de las recomendaciones, identificar brechas y establecer las necesidades de asistencia técnica.

Con estos esfuerzos, la CNC busca fortalecer la coordinación institucional y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de transparencia, prevención de la corrupción e integridad pública.