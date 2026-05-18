Altos precios de combustibles elevaron la inflación de Panamá 1,1 % en abril

Centroamérica & Mundo

Entre el 15 y el 29 de este mes la gasolina de 95 octanos se venden entre US$5,15 y US$5,34 el galón; la de 91 octanos entre US$4,84 y US$5,03; y el diésel entre US$5,01 y US$5,20 el galón.

Por Agencia EFE La inflación en Panamá registró una variación nacional del 1,1 % en abril pasado, en relación con el mes anterior, impulsada principalmente por el sector de transporte (6,2 %), en momentos en que los precios de los combustibles están disparados en el país, netamente importador de hidrocarburos, por la crisis en Oriente Medio. El informe mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) precisó que la variación en abril de la inflación fue de 0,9 % en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, y del 1,2 % en resto urbano del país.

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el ente estadístico explicó que el alza del 6,2 % en la división de Transporte obedeció al aumento del precio en tres de sus diez clases, siendo la de mayor cuantía la de "combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, con el 22,7 %, por la subida en el precio de diésel, gasolina y lubricantes". Los precios de los combustibles se ajustan cada dos semanas en Panamá. Entre el 15 y el 29 de este mes la gasolina de 95 octanos se venden entre US$5,15 y US$5,34 el galón; la de 91 octanos entre US$4,84 y US$5,03; y el diésel entre US$5,01 y US$5,20 el galón. En abril pasado, también impulsaron el IPC los sectores de información y comunicación (0,5 %); vivienda, agua, electricidad y gas (0,4 %); salud; recreación, deporte y cultura; servicios de restaurantes y alojamientos; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, todos con el 0,1 %.