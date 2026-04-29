Déficit comercial de El Salvador creció un 7,9 % en el primer trimestre

Por Agencia EFE

El déficit de la balanza comercial de El Salvador creció un 7,9 % en el primer trimestre del 2026, respecto al mismo periodo de 2025, para llegar a US$2.769,8 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Las cifras oficiales indican que el déficit tuvo un incremento de US$203,2 millones, frente a los US$2.566,6 millones registrados entre enero y marzo de 2025, impulsado por el alza del 6,3 % en las exportaciones y del 3,6 % de las importaciones, de acuerdo con los datos del BCR.

En el período en estudio, las exportaciones acumuladas se situaron en US$1.663,4 millones, mientras que las importaciones en US$4.433,2 millones.

Los principales productos que El Salvador importa son aceites de petróleo, con una factura de US$436,6 millones, y medicamentos (US$184 millones).

Por su parte, los principales productos de exportación son camisas, por valor de US$112,9 millones de dólares, suéteres (US$98,8 millones) y artículos de transporte (US$80 millones).

Estados Unidos sigue siendo el principal socio de El Salvador con la venta de US$1.119,6 millones en bienes en el primer trimestre del año y la compra de US$563,7 millones, lo que deja al país centroamericano con un déficit de US$555,9 millones en su relación comercial.

Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con US$960,4 millones en importaciones, pero no se cuela entre los primeros 10 compradores de mercancías, con compras por US$2,1 millones, con lo que el déficit con la nación asiática es de US$958,3 millones.