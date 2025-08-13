Exportaciones de café de Brasil caen un 21,4 % en volumen a julio

Centroamérica & Mundo

La caída era esperada tras el récord de embarques de 2024 y pese a que, hasta julio, "no observamos de hecho el impacto del arancel adicional del 50 % que el Gobierno de Estados Unidos impuso a la importación de cafés de Brasil a partir del 6 de agosto".

La entidad informó que, pese a la reducción del volumen embarcado, los ingresos de Brasil por sus exportaciones de café sumaron US$8.555 millones entre enero y julio, con un aumento del 36 % frente a los siete primeros meses del año pasado. Ese aumento del valor obedece a que los precios internacionales del grano continúan en sus mayores niveles en varios años debido a los efectos climáticos que han provocado una caída de la cosecha en importantes productores, como Brasil, Vietnam e Indonesia. "Una reducción de los embarques ya era esperada este año, ya que tuvimos exportaciones récords en 2024, estamos con inventarios reducidos y una cosecha sin excedentes, con el potencial productivo impactado por el clima", afirmó el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, citado en el comunicado del organismo. El dirigente atribuyó la continuidad de los elevados precios en el mercado internacional al "apretado equilibrio" entre oferta y demanda.