Exportaciones de Guatemala crecieron 5,5 % a mayo con café y textiles como líderes

Los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior fueron el café con US$892,3 millones (un 12,4 % ), seguido por los artículos de vestuario con US$665,8 millones (9,2 %).

Las exportaciones de Guatemala sumaron US$7.199 millones entre enero y mayo, un 5,5 % más que en el mismo período de 2025, con el café y los textiles como los productos con más ventas, informó el Banco de Guatemala (central).

Otros sectores con un peso destacado fueron el azúcar con US$486,2 millones (6,8 %), el banano con US$461,4 millones (6,4 %), las grasas y aceites comestibles con US$391,4 millones (5,4 %) y los materiales plásticos y sus manufacturas con US$265,1 millones (3,7 %), que, en conjunto, representaron el 43,9 % del total exportado.

En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica con compras por valor de US$2.339 millones (32,5 %), y Estados Unidos con US$2.315,3 millones (32,2 %); seguidos de la Eurozona con US$641,7 millones (8,9 %); México con US$311,0 millones (4,3 %) y Canadá con US$202,4 millones (2,8 %).

Guatemala cerró 2025 con un total de US$15.595,3 millones en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los US$14.556,3 millones registrados en 2024.