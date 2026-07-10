Exportaciones de Guatemala crecieron 5,5 % a mayo con café y textiles como líderes

Por Agencia EFE
Las exportaciones de Guatemala sumaron US$7.199 millones entre enero y mayo, un 5,5 % más que en el mismo período de 2025, con el café y los textiles como los productos con más ventas, informó el Banco de Guatemala (central).
Los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior fueron el café con US$892,3 millones (un 12,4 % ), seguido por los artículos de vestuario con US$665,8 millones (9,2 %).
Otros sectores con un peso destacado fueron el azúcar con US$486,2 millones (6,8 %), el banano con US$461,4 millones (6,4 %), las grasas y aceites comestibles con US$391,4 millones (5,4 %) y los materiales plásticos y sus manufacturas con US$265,1 millones (3,7 %), que, en conjunto, representaron el 43,9 % del total exportado.
En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica con compras por valor de US$2.339 millones (32,5 %), y Estados Unidos con US$2.315,3 millones (32,2 %); seguidos de la Eurozona con US$641,7 millones (8,9 %); México con US$311,0 millones (4,3 %) y Canadá con US$202,4 millones (2,8 %).
Guatemala cerró 2025 con un total de US$15.595,3 millones en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los US$14.556,3 millones registrados en 2024.