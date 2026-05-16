Déficit comercial de bienes de Costa Rica fue de US$447 millones en primer trimestre

Por revistaeyn.com
El primer trimestre del 2026, produjo una balanza comercial de bienes, para Costa Rica, con un déficit de US$447 millones, aproximadamente, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El valor acumulado de las exportaciones de bienes, en el periodo, alcanzó US$6.102 millones, un decrecimiento de 0,89 % con respecto al mismo periodo del año 2025.
En el caso de las importaciones de bienes, el valor aduanero llegó a US$6.549 millones, una disminución de 5,95 % con respecto al valor alcanzado en el primer trimestre de 2025.
El transporte marítimo fue el más utilizado en las importaciones, con un 59 %, y en las exportaciones fue el transporte aéreo, con un 44 %, señala el INEC.
Los principales productos de exportación de Costa Rica durante el periodo fueron los instrumentos y aparatos de medicina (jeringas, agujas, catéteres, tubos de perfusión, aparatos de ortopedia), así como las piñas tropicales frescas y los circuitos integrados.
En cuanto a las importaciones, los principales productos fueron las gasolinas y el diésel, seguidos por los contenedores, medicamentos para uso humano y accesorios para equipo médico (kits de alimentación, tubos para muestras, etc.), apunta el INEC.
Los principales cinco socios comerciales de bienes, de Costa Rica, agruparon el 64% del valor total de las exportaciones y se ubicaron en las regiones de América y Europa. Mientras tanto, los principales países de importación concentraron, aproximadamente, un 66% del valor total de las importaciones, durante el periodo, y se ubicaron en las regiones de América, Asia y Europa.