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Déficit comercial de bienes de Costa Rica fue de US$447 millones en primer trimestre

Las exportaciones de bienes de Costa Rica se registraron en US$6.102 millones y las importaciones en US$6.550 millones durante los tres primeros meses del año.

Por revistaeyn.com El primer trimestre del 2026, produjo una balanza comercial de bienes, para Costa Rica, con un déficit de US$447 millones, aproximadamente, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El valor acumulado de las exportaciones de bienes, en el periodo, alcanzó US$6.102 millones, un decrecimiento de 0,89 % con respecto al mismo periodo del año 2025.

En el caso de las importaciones de bienes, el valor aduanero llegó a US$6.549 millones, una disminución de 5,95 % con respecto al valor alcanzado en el primer trimestre de 2025. El transporte marítimo fue el más utilizado en las importaciones, con un 59 %, y en las exportaciones fue el transporte aéreo, con un 44 %, señala el INEC. Los principales productos de exportación de Costa Rica durante el periodo fueron los instrumentos y aparatos de medicina (jeringas, agujas, catéteres, tubos de perfusión, aparatos de ortopedia), así como las piñas tropicales frescas y los circuitos integrados.