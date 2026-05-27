El Salvador: Exportaciones crecen 5 % a abril gracias a café y agroindustria

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Uno de los segmentos con mejor desempeño fue el de las exportaciones tradicionales, que crecieron 42.6 % en valor y 99.1 % en volumen, destaca COEXPORT.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento de las exportaciones salvadoreñas durante los primeros cuatro meses de 2026 confirma una mayor dinamización del comercio exterior y una recuperación en distintos sectores productivos del país, de acuerdo con datos de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). Las cifras oficiales indican que el valor acumulado de las exportaciones de El Salvador alcanzó los US$2,247.8 millones entre enero y abril, lo que representa un crecimiento interanual de 5 % respecto al mismo período de 2025. En términos de volumen, las ventas al exterior sumaron 1,484.6 millones de kilogramos, equivalentes a un incremento de 12.7 %.

La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, destacó que los resultados reflejan “un desempeño positivo y una mayor dinamización del comercio exterior”, impulsados por la recuperación de la actividad productiva y comercial del país. Uno de los segmentos con mejor desempeño fue el de las exportaciones tradicionales, que crecieron 42.6 % en valor y 99.1 % en volumen. Dentro de este rubro sobresalió el café, con exportaciones por US$104.3 millones y un crecimiento de 45.8 %, así como el azúcar, que alcanzó US$124.8 millones, con un alza de 40.1 %. Las exportaciones no tradicionales continuaron siendo el principal componente de la oferta exportable salvadoreña, con ventas por US$1,728.2 millones y un crecimiento de 1.9 %. Según el reporte, este desempeño fue impulsado principalmente por sectores industriales de mayor valor agregado, detalla el BCR. La maquila también registró resultados positivos al sumar US$290.6 millones, equivalente a un incremento de 2.4 % en valor, aunque con ajustes en volumen asociados a cambios en la demanda internacional.