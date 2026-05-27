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El Salvador: Exportaciones crecen 5 % a abril gracias a café y agroindustria

Uno de los segmentos con mejor desempeño fue el de las exportaciones tradicionales, que crecieron 42.6 % en valor y 99.1 % en volumen, destaca COEXPORT.

  • El Salvador: Exportaciones crecen 5 % a abril gracias a café y agroindustria

    El crecimiento de las exportaciones salvadoreñas durante los primeros cuatro meses de 2026 confirma una mayor dinamización del comercio exterior. Foto de cortesía
2026-05-27

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

El crecimiento de las exportaciones salvadoreñas durante los primeros cuatro meses de 2026 confirma una mayor dinamización del comercio exterior y una recuperación en distintos sectores productivos del país, de acuerdo con datos de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

Las cifras oficiales indican que el valor acumulado de las exportaciones de El Salvador alcanzó los US$2,247.8 millones entre enero y abril, lo que representa un crecimiento interanual de 5 % respecto al mismo período de 2025. En términos de volumen, las ventas al exterior sumaron 1,484.6 millones de kilogramos, equivalentes a un incremento de 12.7 %.

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La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, destacó que los resultados reflejan “un desempeño positivo y una mayor dinamización del comercio exterior”, impulsados por la recuperación de la actividad productiva y comercial del país.

Uno de los segmentos con mejor desempeño fue el de las exportaciones tradicionales, que crecieron 42.6 % en valor y 99.1 % en volumen. Dentro de este rubro sobresalió el café, con exportaciones por US$104.3 millones y un crecimiento de 45.8 %, así como el azúcar, que alcanzó US$124.8 millones, con un alza de 40.1 %.

Las exportaciones no tradicionales continuaron siendo el principal componente de la oferta exportable salvadoreña, con ventas por US$1,728.2 millones y un crecimiento de 1.9 %. Según el reporte, este desempeño fue impulsado principalmente por sectores industriales de mayor valor agregado, detalla el BCR.

La maquila también registró resultados positivos al sumar US$290.6 millones, equivalente a un incremento de 2.4 % en valor, aunque con ajustes en volumen asociados a cambios en la demanda internacional.

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Por sectores productivos, la agroindustria se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento exportador al registrar US$420.8 millones, un aumento de 20.4 % frente al mismo lapso de 2025. Asimismo, las industrias químicas, metalmecánica y maquinaria mostraron incrementos relevantes, reflejando una mayor diversificación y sofisticación de la oferta nacional, indica el BCR.

El sector de textiles y confección alcanzó US$582.9 millones, aunque reportó una ligera disminución en comparación con el año anterior. En tanto, muebles y mobiliario totalizaron US$23.1 millones, con un crecimiento de 4.5 %.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, al concentrar el 32.6 % del total, seguido de Guatemala con 19.2 %. También se observó una expansión hacia mercados como China, México, Canadá y España, además de nuevas oportunidades en Asia, África y Medio Oriente, incluyendo Marruecos, India, Arabia Saudita y Tailandia.

Cuéllar señaló que el comportamiento exportador evidencia “el dinamismo y esfuerzo de las empresas salvadoreñas”, así como la capacidad del sector para identificar oportunidades en mercados emergentes y reducir la dependencia de destinos tradicionales.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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