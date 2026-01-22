Exportaciones de Honduras crecieron 10 % a noviembre de 2025 impulsados por industria

Centroamérica & Mundo

Las exportaciones de productos agrícolas se situaron en US$642.1 millones, reflejando una baja de 18.5 % (US$145.3 millones) respecto a lo reportado en la misma fecha del año previo, reporta el BCH.

Las exportaciones de productos agrícolas se situaron en US$642.1 millones, reflejando una baja de 18.5 % (US$145.3 millones) respecto a lo reportado en la misma fecha del año previo. Lo anterior, se vincula a la disminución de 28.4 % (US$138.1 millones) en las exportaciones de banano; resultado de la reducción en el precio internacional en 16.7 %, influida por una mayor disponibilidad del producto exportable en mercados competidores. La actividad de minas y canteras contabilizó ventas externas por US$19.0 millones, US$39.2 millones menos interanualmente; asociado básicamente a la disminución de US$22.3 millones en las exportaciones de piedra, arena y arcilla, y a la reducción de US$16.6 millones en los envíos de minerales de hierro y metales no ferrosos incluidos sus concentrados.

CRECIMIENTO INDUSTRIAL

El valor de los envíos externos de la industria manufacturera de Honduras alcanzó US$5,386.4 millones, denotando un crecimiento de US$1,200.7 millones (28.7 %) al compararlo con igual período de 2024, explicado en su mayoría por el dinamismo en las exportaciones de café, oro, aceite crudo de palma, y camarones, asociado al efecto combinado de mejores precios internacionales y al aumento del volumen exportado, señala el BCH. Por su parte, las exportaciones del sector cafetalero registraron a noviembre US$2,172.5 millones, US$1,004.4 millones más que lo contabilizado un año atrás, atribuido a la tendencia alcista en el precio promedio internacional de 78.5 % (US$158.13), registrando a noviembre en promedio US$359.53 por saco de 46 kilogramos. En tanto, el volumen exportado del grano reflejó un incremento de 242.600 sacos de 46 kilogramos (4.2 %) de forma interanual; contabilizando más de 6 millones sacos a noviembre de 2025.