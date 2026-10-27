Exportaciones de Honduras suben 1,1% por los aportes de café, banano y palma

Centroamérica & Mundo

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Honduras alcanzaron los US$8.724,3 millones entre enero y agosto, un incremento interanual de US$94,6 millones, equivalente al 1,1 %, impulsado principalmente por mayores volúmenes enviados al exterior de café, banano y aceite crudo de palma, según el Banco Central de Honduras (BCH). El crecimiento estuvo concentrado en las mercancías generales, cuyas ventas sumaron US$5.433,1 millones, un aumento del 8,9 % respecto al mismo período de 2025.

En contraste, las exportaciones de bienes para transformación, que incluyen la maquila, disminuyeron un 9,6 %, hasta US$3.291,2 millones, debido principalmente a menores ventas de prendas de vestir y componentes eléctricos hacia Estados Unidos. El café se mantuvo como el principal producto de exportación de Honduras, al generar US$2.067 millones, equivalentes al 38 % de las ventas de mercancías generales. Aunque su valor exportado retrocedió ligeramente un 0,2 %, el volumen comercializado aumentó un 16,3 %, al pasar de 5,7 millones a 6,7 millones de sacos de 46 kilogramos. Este mayor volumen aportó US$313,1 millones al valor de las exportaciones, pero el efecto fue contrarrestado por una reducción del 14,2 % en el precio promedio, que descendió a US$309,96 por saco. El BCH atribuyó el desempeño favorable de la cosecha a una mayor disponibilidad de insumos y asistencia técnica para la producción.