Exportaciones de Honduras suben 1,1% por los aportes de café, banano y palma

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de Honduras alcanzaron los US$8.724,3 millones entre enero y agosto, un incremento interanual de US$94,6 millones, equivalente al 1,1 %, impulsado principalmente por mayores volúmenes enviados al exterior de café, banano y aceite crudo de palma, según el Banco Central de Honduras (BCH).
El crecimiento estuvo concentrado en las mercancías generales, cuyas ventas sumaron US$5.433,1 millones, un aumento del 8,9 % respecto al mismo período de 2025.
En contraste, las exportaciones de bienes para transformación, que incluyen la maquila, disminuyeron un 9,6 %, hasta US$3.291,2 millones, debido principalmente a menores ventas de prendas de vestir y componentes eléctricos hacia Estados Unidos.
El café se mantuvo como el principal producto de exportación de Honduras, al generar US$2.067 millones, equivalentes al 38 % de las ventas de mercancías generales. Aunque su valor exportado retrocedió ligeramente un 0,2 %, el volumen comercializado aumentó un 16,3 %, al pasar de 5,7 millones a 6,7 millones de sacos de 46 kilogramos.
Este mayor volumen aportó US$313,1 millones al valor de las exportaciones, pero el efecto fue contrarrestado por una reducción del 14,2 % en el precio promedio, que descendió a US$309,96 por saco. El BCH atribuyó el desempeño favorable de la cosecha a una mayor disponibilidad de insumos y asistencia técnica para la producción.
El banano registró uno de los avances más importantes. Sus exportaciones totalizaron US$312,9 millones, un crecimiento del 36,4 %, equivalente a US$83,5 millones adicionales. El resultado respondió a un aumento del 24 % en el volumen enviado, con 3,4 millones de cajas de 40 libras adicionales, además de una mejora del 10,1 % en su cotización internacional. Estados Unidos concentró el 93,8 % de los envíos.
Por su parte, las ventas de aceite crudo de palma sumaron US$309,5 millones, un incremento interanual del 21,3 %. El volumen exportado creció un 21,2 %, equivalente a 41,9 millones de kilogramos adicionales, mientras que el precio promedio registró una variación positiva marginal del 0,1 %.
Pese al desempeño de estos productos, el comercio exterior hondureño mantuvo un saldo desfavorable. El déficit comercial de bienes ascendió a US$6.009,3 millones a agosto, un 21,6 % más que un año antes, debido a que las importaciones crecieron un 8,6 %, hasta US$14.733,6 millones.