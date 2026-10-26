Nicaragua proyecta cosecha de café de tres millones de quintales

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En 2025, las ventas externas del grano alcanzaron un récord de US$918.4 millones, mientras que entre enero y septiembre de 2026 acumularon US$691 millones.

Por revistaeyn.com Nicaragua prevé recolectar más de 66 millones de latas de café uva durante el ciclo productivo 2026-2027, equivalentes a aproximadamente tres millones de quintales oro, en un contexto de crecimiento de las exportaciones y precios internacionales favorables, según informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). El sector cafetalero mantiene su relevancia para la economía nicaragüense. En 2025, las ventas externas del grano alcanzaron un récord de US$918.4 millones, mientras que entre enero y septiembre de 2026 acumularon US$691 millones.

De acuerdo con las perspectivas presentadas por el presidente del BCN, Ovidio Reyes, los ingresos por exportaciones podrían superar el máximo registrado el año anterior. El comportamiento de los precios internacionales constituye otro factor favorable para el sector. Para el ciclo 2026-2027, el BCN proyecta un precio de US$294 por quintal, una referencia que podría contribuir al desempeño comercial del producto, cuya demanda se extiende a 55 países. La producción cafetalera también representa una fuente importante de empleo en las zonas rurales, con más de 500,000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a las distintas etapas de la actividad, desde la recolección hasta el transporte y la comercialización. Durante el acto nacional de apertura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera 2026-2027, Reyes destacó la importancia de mantener condiciones económicas estables para favorecer la inversión y la actividad exportadora.