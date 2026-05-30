Exportaciones de Nicaragua crecieron 33,5 % en el primer trimestre

Centroamérica & Mundo

De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el valor total de las exportaciones, incluyendo mercancías y bienes de zona franca, alcanzó los US$2,768.2 millones entre enero y marzo, lo que representa un crecimiento interanual de 33,5 %.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de Nicaragua registraron un sólido desempeño durante el primer trimestre de 2026, impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales y un mayor volumen de ventas de productos clave como el oro, el café y la carne bovina, según el más reciente Informe y Estadísticas de Comercio Exterior publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). De acuerdo con la entidad monetaria, el valor total de las exportaciones, incluyendo mercancías y bienes de zona franca, alcanzó los US$2,768.2 millones entre enero y marzo de este año, lo que representa un crecimiento interanual de 33,5 %.

El resultado estuvo marcado por el fuerte incremento de 61,5 % en las exportaciones de mercancías, desempeño que compensó la disminución de 7,2 % registrada en las exportaciones provenientes de las zonas francas. El sector minero fue uno de los principales motores del crecimiento exportador. El BCN destacó que las ventas externas de oro aumentaron gracias a una combinación de mejores precios en los mercados internacionales y mayores volúmenes exportados. Este comportamiento permitió consolidar al mineral como uno de los principales productos generadores de divisas para el país. Asimismo, el sector agropecuario mostró un desempeño favorable, con el café como uno de los productos más dinámicos. Las exportaciones del grano se beneficiaron de mejores precios contratados y de un incremento en las cantidades enviadas a los mercados internacionales. Por su parte, la industria manufacturera también contribuyó al crecimiento de las exportaciones, especialmente por el aumento en el valor exportado de carne de vacuno. Según el informe del BCN, tanto los precios como los volúmenes de exportación incidieron positivamente en este resultado.