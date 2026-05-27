Exportaciones de bienes de Costa Rica superan los US$7.400 millones a abril

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Entre los productos con mayor crecimiento absoluto durante el periodo destacaron los dispositivos médicos (US$66 millones), piña (US$63 millones), banano (US$53 millones) y jugos y concentrados de frutas (US$44 millones).

Por revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Costa Rica continúan mostrando un desempeño sólido y diversificado durante 2026. Según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), entre enero y abril de este año el país exportó US$7.463 millones en bienes, lo que representó un crecimiento del 7 % en comparación con el mismo periodo del 2025 (US$493 millones). Del total exportado, el régimen definitivo alcanzó US$2.439 millones, con un crecimiento del 9 % (US$198 millones), lo que refleja el dinamismo y la diversificación de las empresas exportadoras costarricenses en múltiples sectores y mercados internacionales.

La Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó el crecimiento de las exportaciones hacia regiones como Europa y Asia, cuya participación relativa se ha incrementado gracias al dinamismo en las ventas de productos como banano, piña y dispositivos médicos, entre otros. A nivel de sectores, el agrícola registró uno de los desempeños más positivos del periodo, alcanzando exportaciones por US$1.354 millones y un crecimiento del +12 % (US$148 millones), impulsado principalmente por piña (15 %), banano (18 %) y café oro (13 %). Además, el sector de equipo de precisión y médico -que continúa liderando las exportaciones con el 45 % del total exportado- creció un 3 %, mientras que eléctrica y electrónica aumentó un 29 %, metalmecánica un 8 %, la industria alimentaria un 5 %, químico farmacéutico un 5 % y pecuario y pesca un 7 %. Únicamente el sector de plástico presentó una disminución de -5 %. “Costa Rica continúa consolidando una oferta exportable cada vez más diversa y sofisticada. El crecimiento del régimen definitivo, con un aumento del 9 %, refleja el dinamismo de empresas costarricenses de distintos tamaños y sectores que siguen ganando espacio en mercados internacionales gracias a su innovación, diferenciación y capacidad de generar valor agregado”, agregó Laura López, Gerente General de PROCOMER.