Exportaciones hondureñas cierran octubre con alza del 10 % por café e industria

Las ventas externas de Honduras mostraron un desempeño sólido hasta octubre de 2025, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios y los efectos del clima. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Honduras (BCH), el país colocó bienes en el exterior por US$10,443.1 millones, lo que representó un incremento interanual de US$1,027.4 millones (10 %).
El resultado estuvo liderado por el dinamismo del café, favorecido por cotizaciones internacionales excepcionalmente elevadas, y por el buen desempeño de rubros como el aceite de palma, el oro y los camarones.
El café volvió a consolidarse como el principal motor exportador. Los envíos del grano alcanzaron US$2,132.1 millones, casi US$972 millones más que un año atrás. Este salto respondió, sobre todo, al fuerte aumento del precio promedio internacional, que subió 78.5 %, impulsado por temores de una menor oferta global ante condiciones climáticas adversas en Brasil y la reducción sostenida de inventarios certificados, informa el BCH.
A octubre, el valor de venta por saco de 46 kilogramos se ubicó en US$359.43, mientras que el volumen exportado también creció, aunque de forma más moderada, con un alza de 2.9 %, hasta 5.93 millones de sacos.
En contraste, el sector agrícola hondureño enfrentó un retroceso. Las exportaciones agropecuarias sumaron US$586.9 millones, una contracción de 20.4 %, explicada casi en su totalidad por el deterioro del desempeño del banano. Este producto registró una caída de US$147.9 millones, afectado por menores precios internacionales —en un entorno de mayor competencia de países como Colombia, México y Ecuador— y por una reducción del volumen exportado, equivalente a 3.5 millones de cajas menos, especialmente hacia Estados Unidos, debido a eventos climáticos desfavorables a finales de 2024.
La industria manufacturera, en cambio, fue uno de los pilares del crecimiento. Sus exportaciones totalizaron US$5,024.3 millones, con un avance de 29.4 % frente a octubre de 2024. El aumento estuvo vinculado a mayores ventas de café procesado, aceite crudo de palma, oro y camarones, apoyadas tanto en mejores precios como en mayores volúmenes, reporta el BCH.
Otros rubros también aportaron al buen resultado. Los envíos de camarones alcanzaron US$222 millones, superando en US$29.1 millones el registro del año previo, gracias al repunte de la demanda en México y a mejores precios pactados con mercados europeos como Reino Unido y Francia.
El oro registró exportaciones por US$196.9 millones, con un crecimiento interanual de 23.8 %, beneficiado por su rol como activo refugio en un escenario de incertidumbre global y por el alza del precio internacional. Asimismo, el aceite de palma sumó USD 402 millones, impulsado por mayores precios ante restricciones de oferta mundial.
En el comercio exterior total, las importaciones alcanzaron US$17,123.2 millones, con un aumento de US$647.1 millones, reflejo de mayores compras de insumos industriales, bienes de consumo y alimentos, en un contexto de actividad económica aún dinámica.
Al finalizar octubre, el déficit comercial de Honduras se redujo en US$380.2 millones frente al mismo período de 2024, situándose en US$6,680.1 millones.