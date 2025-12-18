Exportaciones hondureñas cierran octubre con alza del 10 % por café e industria

Centroamérica & Mundo

Al finalizar octubre, el déficit comercial de Honduras se redujo en US$380.2 millones frente al mismo período de 2024, situándose en US$6,680.1 millones.

Por revistaeyn.com Las ventas externas de Honduras mostraron un desempeño sólido hasta octubre de 2025, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios y los efectos del clima. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Honduras (BCH), el país colocó bienes en el exterior por US$10,443.1 millones, lo que representó un incremento interanual de US$1,027.4 millones (10 %). El resultado estuvo liderado por el dinamismo del café, favorecido por cotizaciones internacionales excepcionalmente elevadas, y por el buen desempeño de rubros como el aceite de palma, el oro y los camarones.

El café volvió a consolidarse como el principal motor exportador. Los envíos del grano alcanzaron US$2,132.1 millones, casi US$972 millones más que un año atrás. Este salto respondió, sobre todo, al fuerte aumento del precio promedio internacional, que subió 78.5 %, impulsado por temores de una menor oferta global ante condiciones climáticas adversas en Brasil y la reducción sostenida de inventarios certificados, informa el BCH. A octubre, el valor de venta por saco de 46 kilogramos se ubicó en US$359.43, mientras que el volumen exportado también creció, aunque de forma más moderada, con un alza de 2.9 %, hasta 5.93 millones de sacos. En contraste, el sector agrícola hondureño enfrentó un retroceso. Las exportaciones agropecuarias sumaron US$586.9 millones, una contracción de 20.4 %, explicada casi en su totalidad por el deterioro del desempeño del banano. Este producto registró una caída de US$147.9 millones, afectado por menores precios internacionales —en un entorno de mayor competencia de países como Colombia, México y Ecuador— y por una reducción del volumen exportado, equivalente a 3.5 millones de cajas menos, especialmente hacia Estados Unidos, debido a eventos climáticos desfavorables a finales de 2024.