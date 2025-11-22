¿En qué ha invertido Honduras los US$653.2 millones recibidos en préstamos a septiembre?

Finanzas

Al concluir septiembre de 2025, el sector público de Honduras alcanzó un saldo de deuda externa por US$10,265.0 millones, superior en US$58.9 millones en comparación al registrado en diciembre del año anterior.

Por revistaeyn.com En el período de enero a septiembre del año en curso, el sector público de Honduras recibió desembolsos de préstamos por US$653.2 millones de los cuales US$435.7 millones (66.7 % del total) provienen de organismos multilaterales, US$200.0 millones (30.6 %) de entes comerciales, producto de la reapertura del bono temático sostenible emitido en noviembre de 2024, y los restantes US$17.5 millones (2.7 %) fueron otorgados por acreedores bilaterales. De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), por destino por sector económico se clasifican de la siguiente forma:

Apoyo Presupuestario: Se recibió un monto de US$280.0 millones, de los cuales US$200.0 millones correspondieron a la reapertura del bono soberano verde y social, colocado en noviembre del 2024. Dichos fondos continuarán financiando programas y proyectos gubernamentales con impactos sociales y ambientales. Asimismo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) desembolsó US$80 millones para el Programa para Promover la Igualdad de Género y la Inclusión Social, orientado a fortalecer políticas públicas enfocadas en el empoderamiento de las mujeres, la inclusión de personas con discapacidad y el desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes. Apoyo a la Balanza de Pagos (BOP): Los desembolsos en este rubro totalizaron US$210.2 millones, lo que representa un 32.2 % del total. Estos recursos están orientados al fortalecimiento de la liquidez del BCH y a la estabilidad del sector externo; del total desembolsado: US$160.2 millones fueron percibidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el acuerdo vigente que tiene el país con dicho organismo; y US$50 millones provienen de la línea de crédito revolvente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el marco del "Programa de Apoyo a la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales de los Países Fundadores y Regionales no Fundadores del BCIE".