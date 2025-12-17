Centroamérica & Mundo

Bukele asegura que la economía de El Salvador crecerá arriba del 4 % en 2025

El estatal Banco Central de Reserva de El Salvador espera un crecimiento de entre el 2,5 % y el 3 % para este año.

Por Agencia EFE El crecimiento económico de El Salvador al cierre de 2025 será "arriba" del 4 %, lo que supondría un 1,4 % más que en 2024, según aseguró el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele. "Nuestra economía este año crecerá arriba del 4 %. Eso no lo dice todavía el BCR (Banco Central de Reserva) pero vamos a crecer arriba del 4 %", dijo Bukele durante un evento público de la colocación de la primera piedra de una zona franca aeroportuaria en el aeropuerto de El Salvador.

"A principios de año dijeron que creceríamos 2,5 % y todo mundo dijo: ¡Qué bajo! Solo el 2,5 %. Pero vamos a crecer arriba del 4 (%)", recordó el presidente. El Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento económico de El Salvador a 2,5 % para 2025, una ligera mejora respecto al 2,2 % estimado en junio. El estatal Banco Central de Reserva de El Salvador espera un crecimiento de entre el 2,5 % y el 3 % para este año. Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue estimando que la economía salvadoreña crecerá un 2,5 % este año. Este resultado sería el mismo para 2026 y será hasta 2027 cuando el país alcance un 2,8 % de crecimiento en su producto interno bruto (PIB) real, si las proyecciones del organismo se concretan.