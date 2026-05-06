¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente a las aerolíneas en Latinoamérica?

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El informe de S&P Global Ratings resalta que, pese al entorno adverso, las aerolíneas han logrado trasladar parcialmente el aumento de costos a los precios de los boletos, lo que refleja una demanda aún sólida.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha generado un fuerte impacto en la industria aérea global, con repercusiones particularmente sensibles para las aerolíneas de América Latina. De acuerdo con el análisis de S&P Global Ratings, el cierre del estrecho de Ormuz —clave para cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo— desató un incremento abrupto en los precios del crudo y del combustible para aviación, elevando la presión sobre los costos operativos del sector. En menos de diez días desde el inicio del conflicto, el precio del Brent pasó de US$72,25 a US$99 por barril, superando incluso los US$120 en algunos momentos. Este encarecimiento se trasladó rápidamente al combustible para aviones, cuyos precios más que se duplicaron en pocas semanas.

“El impacto en los precios del petróleo crudo y los combustibles fue inmediato y sustancial”, señala el informe, destacando además la ampliación de los márgenes de refinación. Más allá de las interrupciones en rutas aéreas o cierres de espacio aéreo, la calificadora subraya que el principal riesgo para las aerolíneas es indirecto. “Consideramos que los efectos indirectos del aumento del precio del combustible representan un riesgo más significativo (...) que los efectos directos del cierre del espacio aéreo”, advierte la agencia. Entre las principales compañías evaluadas, Azul aparece como la más vulnerable ante este escenario. La falta de cobertura de combustible, su fuerte dependencia del mercado doméstico brasileño y una posición financiera más ajustada limitan su capacidad de maniobra. Según las nuevas proyecciones, su índice de fondos de operaciones a deuda podría caer a un rango de entre 10 % y 13 %, reflejando un deterioro frente a estimaciones previas. En contraste, Grupo Aeroméxico muestra una posición intermedia. Aunque también carece de coberturas, su diversificación internacional y enfoque en segmentos premium le permiten amortiguar parcialmente el impacto. Aun así, el incremento sostenido de los precios del combustible podría reducir su indicador de FFO a deuda a cerca del 25 %, desde el 30 % proyectado antes del conflicto. Su liquidez, cercana a US$1.200 millones, se mantiene como un respaldo clave.